Australske myndigheter avverget terrorangrep mot fly

Fire personer ble sent lørdag pågrepet i en rekke politirazziaer i Sydney.

– Jeg kan opplyse at det i går kveld ble gjennomført en stor felles antiterroraksjon for stanse terrorplaner om å styrte et fly, sa Turnbull søndag morgen lokal tid.

En talsperson for politiet sier australsk etterretning hadde mottatt troverdige opplysninger om terrorplanene i forkant av razziaen.

Skjerpet sikkerhet

Det er 13. gang siden Australia hevet sikkerhetsnivået i landet i 2014, at myndighetene har avverget et planlagt terrorangrep. Fem angrep er blitt gjennomført.

– Den primære trusselen er fortsatt enkeltpersoner som opererer på egen hånd, men gårsdagens hendelser er en påminnelse om at større og mer sofistikerte terrorplaner også er en trussel, sier justisminister Michael Keenan.

Aksjonen ble gjennomført som et samarbeid mellom det nasjonale australske politiet, politiet i delstaten New South Wales og australsk etterretning.

Antiterroroperasjonen er ikke avsluttet, og sikkerheten er skjerpet på alle flyplasser i landet, opplyser Turnbull.

– Noen av tiltakene vil være synlige for publikum, andre ikke, sier Turnbull ifølge NBC News.

David Gray/Reuters/NTB scanpix

Trusselnivået opprettholdes

Trusselnivået opprettholdes på et nivå der det anses at det er «sannsynlig» med et terrorangrep, ifølge den australske regjeringen.

Dette er det tredje høyeste nivået på en skala med fem trinn. De to øvre trinnene i skalaen er henholdsvis «forventet» og «sikkert».

Andrew Colvin, representant for det føderale politiet i Australia, sier at de hadde få spesifikke detaljer om tid og sted for det mulige angrepet.

– Vi etterforsker informasjon som indikerer at flyindustrien var et potensielt mål for dette angrepet, sier han ifølge Washington Post.

Da han ble spurt om IS står bak planleggingen av angrepet svarte han:

– Vi tror at det er islamistisk-inspirert terrorisme.

Colvin sier videre at etterforskningen og operasjonen er forventet å fortsette i mange timer og dager, ifølge NBC News.