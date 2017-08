Innbyggere i Texas forbereder seg på det verste. Orkanen Harvey kan bli den verste på 10 år.

Orkanen kan bli den verste i delstaten Texas siden i 2008. Den gang førte orkanen «Ike» til at 195 personer mistet livet og ødeleggelser som kostet nærmere 180 milliarder kroner.

Ventes å treffe land fredag kveld lokal tid

Sent fredag kveld eller tidlig lørdag morgen lokal tid ventes orkanen Harvey å slå inn mot land. Den er fredag kategorisert som en kategori 2-orkan, men det er antatt at den vil øke i styrke og bli en kategori 3-orkan, melder USAs nasjonale orkansenter.

Dette innebærer at orkanen kan forårsake stor skade på moderne boliger, at trær vil blåse obver ende og blokkere veier og elektrisitet og vann kan bli slått ut i flere dager.

Varslet går på at det kan bli 900 millimeter regn og at vinden kan komme opp i 55 meter i sekundet. Meteorologisk institutt i Oslo opplyser at det kan komme opp mot 1100 millimeter regn onsdag, noe som er like i underkant av rekorden i Norge.

Mange forskere er enige: Global oppvarming gir sterkere orkaner

Orkanen #Harvey på vei til Texas kan gi 1100mm regn til onsdag (månedsrekord i Norge er 1190mm). Mer enn 1 meter vann pr/ kvm altså.. Grøss pic.twitter.com/OukdGNo4zx — Meteorologene (@Meteorologene) August 25, 2017

– Kan føre til historisk oversvømmelse

Harvey er ventet å slå inn i området mellom Port O’Connor og Matagorda Bay, som er på sørøstkysten i Texas.

– Den vil roe seg etter den treffer land, og vil føre til nedbør i sørøstlige deler av Texas frem til tirsdag. Det kan potensielt føre til en historisk oversvømmelse, sier Bill Karin, som er meteorolog for NBC News.

Det er forventet at orkanen vil føre til storflom i lavlandet i områder som er mer enn 16 mil fra kysten. Blant annet er storbyene Houston, med sine to millioner innbyggere, og San Antonio, med sine 1,5 millioner er innbyggere, utsatt.

NOAA / Reuters / NTB scanpix

Titusenvis blir evakuert

Titusenvis av husstander blir evakuert. I syv fylker langs kysten er det påkrevd å evakuere i lavtliggende områder. Samtidig uttrykker myndighetene bekymring over at ikke mange nok tar situasjonen alvorlig nok, skriver nyhetsbyrået AP.

Gabe Hernandez / AP / NTB scanpix

Courtney Sacco / AP / NTB scanpix

Myndighetene advarer også mot at de ikke kan garantere å redde de som velger å bli igjen.

– Mange folk tenker at stormen ikke vil være en trussel for dem. Vennligst hør på advarslene og evakuer så raskt som mulig, sier Texas-guvernør Greg Abbott til TV-kanalen KPRC.

Trump briefet om situasjonen

Samtidig er det mange som tar advarslene på alvor. I flere amerikanske medier kan man lese om folk som hamstrer varer, folk som barrikaderer huset og som legger ut sandsekker for beskytte eiendommen mot uværet.

Miguel Roberts / AP / NTB scanpix

Nicolas Galindo / AP / NTB scanpix

Over 700 soldater fra nasjonalgarden og en rekke andre redningsmannskaper står i beredskap når orkanen treffer land.

Samtidig vurderer Transportdepartementet i Texas når de skal gjøre veiene som går innover i landet, enveiskjørte.

Også USAs president Donald Trump er blitt orientert om orkanen.

– Han er briefet og vil bli oppdatert etter hvert som stormen utvikler seg, sier Sarah Huckabee Sanders, talsperson i Det hvite hus.