17. mai for fire år siden var Ramtin Zigorat Ebrahimipour på et torg i Irans hovedstad Teheran. Der delte han ut brosjyrer mot homofobi, men to fra det frivillige moralpolitiet oppdaget ham. Etter å ha vært på flukt i en uke, ble han pågrepet og fengslet. Anklagene var spionasje, propaganda for homofili og å ha fornærmet den avdøde ayatollahen Khomeini.

Da familien hans kom på besøk, fikk han straffutmålingen. Han satt på cellen da han fikk beskjed om at han var dømt til døden.