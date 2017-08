Rekordstor skogbrann i Canada

Skogbrannen dekker over 4.600 kvadratkilometer av provinsens ubebodde innland, over dobbelt så mye som den tidligere største brannen i 1958. Brannen strekker seg over 130 kilometer fra ende til annen og er forventet å brenne lenge.

– På tirsdag hadde brannen holdt den samme størrelsen i løpet av det siste døgnet, men den kan spre seg enda større, sier Kevin Skrepnek, talsperson for provinsens skogbrannetat.

46.000 personer har måttet forlate hjemmene sine da det var fare for at brannen kunne spre seg, men de fleste av disse har fått beskjed om at det er trygt å vende tilbake. 3.670 personer er fortsatt evakuert, og nesten 12.000 flere har blitt varslet om at de kan få beskjed om å forlate sine hjem.

Dette har vært det verste året for skogbrann i British Columbia siden registreringen startet, ifølge Skrepnek. Over 3.900 brannmenn kjempet mot 134 skogbranner over hele provinsen på tirsdag. Provinsen på Canadas vestkyst har vært i en nødtilstand siden 7. juli som følge av de mange skogbrannene.