Flere sykehus i Syria ødelagt i luftangrep

De regjeringsvennlige styrkene skal ha bombet sykehusene som svar på en av de mest omfattende offensivene utført av Al-Qaida-tilknyttede opprørere.

Ifølge lokale redningsgrupper skal minst to sivile ha blitt drept i angrepet. To sykehus og to senter som blir brukt av den syriske redningsgruppen De hvite hjelmene skal ha blitt så ødelagte at de er satt ut av spill.

Angrepene kommer kort tid etter at Russland, Tyrkia og Iran offentliggjorde at det skal opprettes en sikker sone for sivile i Idlib-provinsen og deler av naboprovinsene Latakia, Hama og Aleppo.

Mesteparten av Idlib er kontrollert av ytterliggående syriske opprørsgrupper spesielt langs grensen til Tyrkia.

Det er de første dødelige angrepene i provinsen på flere måneder, opplyser Syrian Observatory for Human Rights, som holder til i Storbritannia.