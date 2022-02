Biden: Stor fare for russisk invasjon

USA tror en russisk invasjon av Ukraina kan skje innen kort tid. Russland planlegger å fabrikkere hendelser som rettferdiggjør en russisk invasjon, sier USAs utenriksminister.

En prorussisk opprører i Luhansk-regionen ved frontlinjen 27. januar i år.

17. feb. 2022 16:57 Sist oppdatert 23 minutter siden

Den spente situasjonen rundt Ukraina har dratt seg ytterlige til torsdag.

I løpet av dagen har det kommet flere urovekkende signaler:

USAs president Joe Biden sier trusselen om en russisk invasjon nå anses som overhengende.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield sier alt tyder på at Russland jobber for en svært nær forestående invasjon.

President Vladimir Putin sier Russland vil svare med «militærtekniske virkemidler» fordi USA ikke har tatt hensyn til noen av deres krav.

Russiske medier meldte torsdag morgen meldte at ukrainske regjeringsstyrker skjøt mot prorussiske separatister i Øst-Ukraina. Nato og USA mener det mest trolig er iscenesatte angrep fra Russland for å få et påskudd til å angripe Ukraina.

Russland utviste torsdag USAs viseambassadør til Moskva. Ifølge amerikanske myndigheter helt uprovosert.

Forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp) valgte torsdag ikke å dra til sikkerhetskonferansen i München på grunn av den tilspissede situasjonen.

Russland sier de ikke lenger kan forsette samarbeidet i Nato-Russland-rådet.

Torsdag morgen kom det meldinger om skyting ved frontlinjen øst i Ukraina.

Advarer om snarlig invasjon

USAs president Joe Biden sier alt tyder på at Russland er beredt til å invadere Ukraina. «Trusselen om en russisk invasjon er meget høy.» Det uttalte han til journalister på vei ut av Det hvite hus, ifølge Reuters.

– De har ikke trukket noen av sine soldater tilbake. De har flyttet flere soldater inn, det er det ene. Det andre er at vi har grunn til å tro at de har igangsatt en falsk-flagg-operasjon. Alt tyder på at de er beredt på å gå inn i Ukraina for å angripe Ukraina, sa Biden.

– Mitt inntrykk er at det vil skje i løpet av de neste dagene, sa Biden.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield advarte om det samme før et møte i FNs sikkerhetsråd torsdag:

– Vårt mål er å vise hvor alvorlig denne situasjonen er. Bevisene tilsier at Russland beveger seg mot en svært nær forestående invasjon. Dette er et avgjørende øyeblikk, skrev hun på Twitter.

Russland har samlet 150.000 soldater nær Ukraina, men har hele tiden avvist at de planlegger en invasjon av landet.

Biden: Fortsatt mulig med diplomatisk løsning

Joe Biden sier han fremdeles mener det er muligheter for en diplomatisk løsning. Han sier det er derfor han har sendt utenriksminister Antony Blinken til FNs sikkerhetsråd i dag for å holde en tale.

– Han vil legge frem hva den veien er. Jeg har lagt frem en vei for Putin også. Det er en vei gjennom dette, sa Biden.

I sin tale sa Blinken at Russland planlegger å fabrikkere hendelser som rettferdiggjør en russisk invasjon av Ukraina.

– Det kan for eksempel være et falskt – eller ekte – angrep med kjemiske våpen, sa han.

Ifølge Blinken har russiske medier allerede begynt å spre slik "falsk alarm". Blinken mener målene Russland har satt seg for angrep inkluderer Ukrainas hovedstad Kyiv.

– Diplomati er den eneste veien ut av denne krisen, sa Blinken. Han håpet Russland velger denne veien og sa at det ikke er for sent.

Før Blinkens tale listet den russiske viseutenriksministeren Sergey Versihnin opp en lang rekke eksempler på det de mener er ukrainske myndigheters angrep på sivile. Russland har hele tiden avvist at de planlegger en invasjon av Ukraina.

Nato-sjef Jens Stoltenberg er bekymret for at Russland iscenesetter angrep for å ha et påskudd for å kunne angripe Ukraina.

Frykter russisk iscenesettelse

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier han er bekymret for at Russland leter etter påskudd for å gå til angrep på Ukraina.

– Vi vet at russiske etterretningsoffiserer jobber i Ukraina, de er i Donbass. Vi har sett forsøk på å iscenesette påskudd, falskt flagg-operasjoner, som en unnskyldning for å invadere Ukraina. Dette er bekymringsfullt.

Det sa Stoltenberg da han møtte pressen i etterkant av Natos forsvarsministermøte i Brussel torsdag.

Uttalelsen kommer etter at det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti torsdag morgen meldte at ukrainske regjeringsstyrker skjøt mot prorussiske separatister i Øst-Ukraina. Ukraina har avvist opplysningene.

En talsmann for regjeringsstyrkene sier at det tvert imot er de som er blitt beskutt – uten å besvare ilden, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Del av spillet

Også USA og Storbritannia anklager Russland for å lete etter påskudd for å gå til angrep på Ukraina.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin kaller det en del av president Vladimir Putins «repertoar».

Det samme budskapet fremførte den britiske forsvarsministeren Liz Truss.

Ifølge Austin er det for tidlig å si noe sikkert om hvem som står bak skytingen i Øst-Europa.

Russlands president Vladimir Putin er ikke fornøyd med USAs svar på Russlands krav. Han vil svare med «militærtekniske virkemidler».

Putin varsler tiltak

Russlands president Vladimir Putin varsler nå at Russland vil svare med såkalte «militærtekniske virkemidler». Dette fordi USA ikke har tatt hensyn til noen av landets krav. Det skriver den russiske avisen Kommersant.

Russland har tidligere fremmet en rekke skriftlige krav til USA og Nato. Blant annet om at Ukraina aldri må bli Nato-medlem. USA har avvist flere av kravene i sitt skriftlige svar til Russland.

Washington sendte sitt svar for noen uker siden. Torsdag overleverte russerne sitt svar igjen til USAs ambassade i Moskva.

«Den amerikanske siden har ikke gitt et konstruktivt svar på de grunnleggende elementene i det forslaget om sikkerhetsgarantier som vi la frem». Det heter det i det russiske brevet, ifølge Kommersant.

Russland lover derfor «militærtekniske reaksjoner», men understreker at det ikke vil være en invasjon av Ukraina.

– Det finnes ingen «russisk invasjon» av Ukraina, slik USA og deres allierte har sagt offisielt siden sist høst, og det er heller ingen planer om det, heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet

Russland krever nå sikkerhetsgarantier og insisterer på at amerikanske styrker må helt ut av Øst- og Sentral-Europa. Dette gjelder også Baltikum.

– Ikke gode signaler

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa torsdag om at det for tiden ikke er mulig å fortsette samarbeidet i Nato-Russland-rådet.

– Det er definitivt ikke gode signaler, sier forsvarsminister Odd-Roger Enoksen (Sp) til NTB.

– Det vil åpenbart være negativt. Jeg har hatt et håp om at det i hvert fall på sikt skal være mulig å få til et tettere samarbeid med Russland, sier Enoksen.

Enoksen valgte torsdag å ikke dra til sikkerhetskonferansen i München. Årsaken er den spente situasjonen. Konferansen er den største og viktigste sikkerhetskonferansen i verden. Den samler alt fra Nato-sjefen og tidligere ministre til regjeringssjefer og statsråder.