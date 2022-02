Radioaktivt støv virvles opp i Tsjernobyl. Myndighetene i Norge følger nøye med.

– Vi følger tett med på måledata som publiseres fra Ukraina. Vi ser en liten økning i stråling, sier Astrid Liland i Statens strålevern.

Tsjernobyl sett fra luften. I horisonten ses innesperringen av reaktor fire på kjernekraftanlegget.

25. feb. 2022 14:11 Sist oppdatert nå nettopp

Russland har tatt kjernekraftverket i Tsjernobyl. Det sa ukrainske myndigheter fredag. Ukraina melder nå om økt radioaktiv stråling som følge av aktivitet i området.

Statens strålevern i Norge har satt stab som følge av hendelsen. De følger nøye med på situasjonen. Det er foreløpig ingenting som tyder på betydelig økt stråling i Norge. Det sier Astrid Liland i Statens strålevern.

Vind mot Russland

– Når det er bevegelser i området, så vil de radioaktive stoffene virvle opp. Det har vi sett tidligere. Spesielt ved skogbranner, forteller hun.

Kjernekraftulykken i Tsjernobyl i 1986 førte til et stort nedfall av radioaktivt støv. Det virvles opp ved aktivitet. Da øker også den radioaktive strålingen.

De militære trefningene har foreløpig ikke forårsaket mer oppvirvling av stoffer enn ved de mest alvorlige skogbrannene. I tillegg har vinden retning Russland, ifølge Liland.

– Meningsløst

Det er Ukrainas atomenergibyrå som overvåker strålingen. Det er økt aktivitet av tungt militært materiell på bakken, som har ført til oppvirvling av støv, tror de.

Russiske styrker har tatt kontroll over den nedlagte atomreaktoren og den omliggende sikkerhetssonen.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er blitt informert av ukrainske myndigheter. De sier det ikke har vært noen ødeleggelser på industriområdet.

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak kaller angrepet for fullstendig meningsløst. Han mener det er umulig å fastslå at anlegget er trygt. Videre frykter han at russiske myndigheter vil bruke anlegget til provokasjoner og anklage Ukraina for å skade atomkraftverket.

– Etter det absolutt meningsløse angrepet fra russerne i denne retningen, er det umulig å si at atomkraftverket i Tsjernobyl er trygt, sier Podoljak.

Tror lite vil treffe Norge

Talsperson for det russiske forsvaret, generalmajor Igor Konasjenkov, sier at strålingsnivået i området har holdt seg på normalt nivå.

Det er det ikke grunn til å feste lit til, ifølge Statens strålevern.

– Vi følger tett med på måledata som publiseres fra Ukraina. Vi ser en liten økning, sier hun.

– Trolig vil veldig lite av det komme til Norge. Det vet vi av erfaring fra skogbranner, legger Liland til.

13 mil fra Kyiv

Det var rundt klokken 19 torsdag at Ukraina erklærte at Tsjernobyl var tatt av russerne. Anlegget ligger rundt 13 mil nord fra hovedstaden Kyiv.

Målet er trolig å rykke fremover mot Kyiv. Der skal de knyttes sammen med andre russiske styrker i Ukraina. Det sier en høytstående amerikansk etterretningskilde til AP.