Ferge med 299 passasjerer evakueres. Har fått i gang to motorer.

Passasjerferge med strømstans og brann: Har fått i gang to motorer og er på vei fra land.

Passasjerfergen Stena Scandica drev mot land etter brann og strømstans, men har nå fått i gang to motorer. Skipet kjører i nordvestlig retning.

Dette bildet viser at passasjerene har evakuert til toppdekket på fergen.

29. aug. 2022 20:33 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Mandag like etter klokken 12.30 brøt det ut en brann på en passasjerferge i Østersjøen. Brannen ble slukket, meldte svenske myndigheter.

Men passasjerfergen mistet strømmen og drev raskere mot land enn først antatt. Det var ventet å treffe Gotland ved 21-tiden.

Få minutter over klokken ni meldte imidlertid Aftonbladet at skipet hadde fått start på én motor. Like etter skrev de at to motorer var i gang.

Dermed er fartøyet på vei bort fra land, i nordvestlig retning.

Kysttrafikkdata fra Marine Traffic viser at det er flere redningsfartøyer i nærheten av skipet.

Stena Scandica er 186 meter lang. Fergen ble bygget i 2005.

Avisen Expressen skrev mandag kveld at helikopter var på vei fra både Finland og Sverige. De kan evakuere tre personer av gangen, melder SVT.

Pressetalsperson i Sjøfartsverket, Lisa Mjörning, sier at risikoen for grunnstøting nå er mye mindre. Evakueringen fortsetter som planlagt.

Første prioritering er barnefamilier og eldre, sier Mjörning til Aftonbladet.

Det er dårlig vær og mye vind i området.

– Begrenset brann

Ifølge pressemeldingen fra Sjöfartsverket oppsto den nevnte brannen i kjølecontainere om bord. Skipets eget brannvesen klarte å slukke brannen.

Fergen Stena Scandica går mellom Nynäshamn i Sverige og Ventspils i Latvia. Den har en kapasitet på 970 passasjerer.