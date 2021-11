Gatelangs i Moskva prøver Sergej (28) å se så hard ut som han kan. Men innenfor disse dørene kan han være seg selv. På scenen kan han være fri. Det er et farlig valg. Verden Russland På gaten har han på seg en maske. Når han tar den av, blir Sergej til en russisk folkefiende.

MOSKVA/OSLO (Aftenposten): Homofiles rettigheter strammes inn i Øst-Europa. Forbildet er Russland.

Helene Skjeggestad Journalist

Tatjana Solovjova

Nå nettopp

Øynene hans er vanligvis fulle av liv. Han løfter på de perfekt formede øyenbrynene, blunker og smiler.

Men hver gang han går ut av døren, følger han en fast rutine. 28-åringen blir mer bredbeint. Han krøker seg litt sammen, gjør seg bred over skuldrene. Røyker. Tar på seg øretelefonene og gjør øynene livløse.

Han sier selv at han tar på seg et hardt ytre. At han ikke blir slått ned fordi han er blitt god til å skjule sitt egentlige jeg.

– Jeg later som jeg er heterofil. Og det har jeg blitt ganske god til, sier Sergej Jevstafjev (28).

Flere ganger i uken tar han på seg sin «heterofile drakt» og reiser gjennom millionbyen Moskva for å gå på jobb. 28-åringen går inn på nattklubben Tre apekatter. Han lar det harde bli igjen på Moskvas gater. Nikker til sikkerhetsvakter og andre kolleger.

Og så blir Sergej til dragartisten Miami.