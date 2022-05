Thailand vil profittere på en blomstrende cannabisindustri. Én million gratis planter skal sendes ut.

Thailand håper lovlig hasj og marihuana kan gi landet flere økonomiske ben å stå på.

Cannabis er tatt av listen over regulerte rusmidler i Thailand, kunngjorde helseminister Anutin Charnvirakul på en pressekonferanse i februar.

12. mai 2022 12:57 Sist oppdatert nå nettopp

Koronapandemien torpederte Thailands turistindustri. Men nå øyner myndighetene en ny mulighet til å tjene penger: Cannabis.

Planten kan brukes til å lage marihuana og hasj.

Cannabis ble tatt av Thailands liste over regulerte narkotiske stoffer i februar. I juni blir det fritt frem å nyte en marihuanasigarett – kjent som en «joint» eller «spliff». Da skal også en million gratis cannabisplanter distribueres til husholdninger. Det sa landets helseminister Anutin Charnvirakul onsdag, skriver AP.

Thailand er nå del av en stadig større gruppe land som legaliserer den narkotiske planten.

Helomvending

– Vi er avhengige av turisme for å bedre økonomien, sa Thailands statsminister Prayuth Chan-ocha i april, meldte Bloomberg. Det var i forbindelse med at landet lettet på koronarestriksjonene.

Målet var å fart på turismen. Håper er at den nye cannabis-politikken også kan hjelpe. Flere bedrifter er i gang med å utvikle ulike produkter og tjenester som kan appellere til forskjellige kundegrupper, skriver The Guardian.

«Happy Pizza» kan kjøpes på hurtigmatkjeden The Pizza Company i Thailand. Den er dekorert med et cannabisblad, men gir ingen rus. Nye lover kan imidlertid gi nye cannabisprodukter. Bildet er fra november 2021.

Legalisering er en stor endring for Thailand. Landet er kjent for å straffe narkotikabruk strengt.

Men stadig flere land tillater folk å bruke cannabis. For to år siden vedtok FN også å ta planten av listen over de farligste narkotiske stoffene. I forbindelse med avstemningen sa USA:

– Forskning viser at det er utviklet trygg bruk av cannabis medisinsk, men at cannabis er en betydelig risiko for folkehelsen.

Mye cannabisbruk kan ha negative effekter på psykisk helse, hukommelse og evnen til å forstå kompleks informasjon, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Mye bruk over tid kan også føre til avhengighet.

En rasktvoksende industri

Minst 50 land tillater nå cannabis til medisinsk bruk. Stoffet kan blant annet dempe smerter. Minst 15 land har også legalisert cannabis rekreasjonelt. Det inkluderer Canada, Sør-Afrika, Mexico, Uruguay og flere amerikanske delstater.

I USA kan det også gå mot full legalisering, ifølge CNN. Cannabis er nå en av de raskest voksende industriene i landet.

– Over 425.000 jobber er knyttet til cannabisindustrien. Dermed ser vi mer folkelig støtte for legalisering, sa Steven Hawkins, leder for interesseorganisasjonen US Cannabis Council.

Næringen vokser også i resten av verden. Samlet kan verdien stige til 2,7 milliarder kroner innen 2028, ifølge analytikere fra Barclays.

Zimbabwe er ett av landene som prøver å kapre en andel av dette markedet. Der blir det nå lov å dyrke cannabis til medisinsk bruk, melder Reuters.

Målet er en industri verdt 1 milliard dollar, knappe 10 milliarder kroner, håper finansminister Mthuli Ncube. Det vil være en viktig inntekt for det fattige sørafrikanske landet.

I Canada er cannabis lovlig. Her var ulike typer marihuana utstilt på en butikk i Toronto i 2019.

Fortsatt ulovlig i Norge

I Norge er det også åpnet for å bruke cannabis til medisinsk behandling. Annen bruk er ulovlig. Likevel er cannabis ikke uvanlig. Hver fjerde nordmann har prøvd stoffet minst én gang, ifølge Folkehelseinstituttet.

Flere mener det burde vært tillatt. Blant dem er Unge Venstre, som kjemper for legalisering og regulering.

– Det handler om å ta kontroll over et marked som er helt uregulert, svart, uten aldersbegrensninger, skatter eller avgifter. Det handler om å begrense adgangen til cannabis, sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark i fjor.

Han møter imidlertid motbør hos blant annet Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti (KrF).

– KrF er bekymret for økningen i bruk og for at legalisering sender et signal om at dette ikke er så farlig. Det er ikke aktuelt for KrF at bruk av narkotika normaliseres, sa Hans Fredrik Grøvan i KrF.