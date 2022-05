Portforbud på Sri Lanka etter at minst fem døde i rasende protester

Tusenvis av sikkerhetsstyrker er utplassert på Sri Lanka tirsdag, dagen etter at rasende protester utartet i den verste volden på flere uker.

Voldsomme gatekamper mellom motstandere og tilhengere av regjeringen brøt mandag ut i Colombo.

Mandag ble minst fire mennesker drept og nesten 200 ble såret. I tillegg ble en parlamentariker funnet død etter at han skjøt mot demonstranter og drepte to av dem. Ifølge en politikilde tok han sitt eget liv.

Samme dag gikk statsminister Mahinda Rajapaksa av.

Han måtte natt til tirsdag reddes av militæret etter at demonstranter stormet boligen hans i Colombo. Politiet skjøt både tåregass og varselskudd for å drive tilbake den rasende folkemengden.

– Etter en operasjon før daggry ble den tidligere statsministeren og hans familie brakt i sikkerhet av hæren, sier en polititjenestemann.

Mangler penger

Protestene skyldes en omfattende økonomisk krise som har ført til mangel på både drivstoff, mat og medisiner. Landet har hverken penger til å betale utenlandsgjelden eller til å importere viktige varer, som dessuten blir stadig dyrere på grunn av krigen i Ukraina.

Landet er i forhandlinger med Det internasjonale pengefondet (IMF) om en kriseløsning, men en avtale kan også føre til kutt som rammer vanlige folk hardt.

Demonstrantene etablerte for flere uker siden en teltleir i sentrum av hovedstaden Colombo, rett ved presidentbygningen. Men mandag ble de ubevæpnede demonstrantene angrepet av regjeringstilhengere utstyrt med provisoriske våpen, noe som igjen førte til hevnangrep.

Politikeren som tok sitt eget liv, Amarakeerthi Athukoralam, satt i nasjonalforsamlingen for regjeringspartiet. Han skjøt ifølge politiet fem demonstranter som sperret veien for bilen hans i Nittambuwa, cirka fem mil nordvest for Colombo. To av dem døde kort tid etter.

Srilankiske regjeringstilhengere ødelegger en protestleir utenfor presidenten kontorer i Colombo.

Anklager Rajapaksa-familien

Mange anklager familien Rajapaksa for den økonomiske krisen som har bygd seg opp de tre siste årene.

Mens Mahinda Rajapaksa har gått av, er broren hans, Gotabaya Rajapaksa, fortsatt landets president. Førstnevnte begrunner avgangen sin med at han vil åpne for en samlingsregjering som kan håndtere den økonomiske krisen.

Opposisjonen har tidligere gitt klar beskjed om at det er uaktuelt å sitte i en regjering med noen fra Rajapaksa-familien, som også er tett knyttet til den blodige borgerkrigen i landet, der den tamilske LTTE-geriljaen til slutt ble knust i en blodig regjeringsoffensiv. Da var Mahinda Rajapaksa president.

Forsker Andreas Johansson ved universitetene i Lund og Karlstad sier at det ligger en innviklet konflikt bak uroen.

– Det er en blanding av misnøye med økonomien og den styrende familien. Men Rajapaksa-familien har også tilhengere som synes de er de rettmessige regentene på Sri Lanka. Ofte blir de støttet av singalesiske nasjonalister, sier han til nyhetsbyrået TT.

Mye korrupsjon

Johansson utelukker ikke at Rajapaksa-familiens makt består selv om en av brødrene nå har gått av.

– Graden av korrupsjon er ganske høy, sier Johansson.

Den økonomiske krisen på Sri Lanka startet etter at ytterliggående islamister gjennomførte et terrorangrep mot kirker og hotell i 2019. Deretter kom koronapandemien som førte til at den viktige turistnæringen gikk dukken.

– Det er litt urovekkende tendenser ettersom dette er et land som har hatt en del konflikter mellom de ulike etniske gruppene. Her har regjeringen tidligere forsøkt å skape splid mellom ulike grupper for å flytte fokus fra sine egne feilgrep, og frykten er at de skal gjøre det igjen, sier Johansson.

Han understreker at sårene fra borgerkrigen, som varte i flere tiår, ennå ikke har grodd.