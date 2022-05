Kina kaller dem skoler. Nye bilder og dokumenter fra leirene avslører en helt annen historie.

– Skyt for å drepe, beordret partisjefen i en tale som aldri var ment for offentligheten.

24. mai 2022 06:00 Sist oppdatert 11 minutter siden

– Snu deg mot veggen!

Fangen hadde ikke noe valg. Vaktene holdt i armene hans og dro dem bakover. 39-åringen rakk å se at de hadde fraktet ham til en dør med fem låser. De ble låst opp, én etter én.

Da døren åpnet seg, var det bare på gløtt. Fangen ble skvist gjennom glippen og inn i en celle. Der ventet 23 andre innsatte.

Fangen så seg rundt. Rommet var for lite for så mange mennesker. En slags seng i hjørnet hadde bare plass til noen få personer om gangen. Cellen hadde et enkelt toalett. På veggen hang et overvåkingskamera som fulgte med på alle bevegelser. Der hang det også en TV som viste propaganda om det kinesiske kommunistpartiet døgnet rundt.

Hvorfor var han i fengsel?

Alt 39-åringen visste, var at myndighetene hadde kommet til huset hans tidlig denne februardagen i 2018 og tatt ham med seg hit. Hva han var mistenkt for, sa de ikke noe om.

Han visste heller ikke at han var en av flere hundre tusen – kanskje så mange som halvannen million – som ble holdt fanget i kinesiske interneringsleirer på denne tiden.

Først fire år senere kunne han fortelle sin historie.

Nå kaster nye dokumenter og bilder et helt nytt lys over det som trolig er den største masseinterneringen av mennesker siden holocaust.

Avhørt i «tigerstol»

I den overfylte cellen begynte et liv i ufrihet for Ovalbek Turdakun. 39-åringen satt bak høye murer i en leir utenfor Kashgar i den sørlige delen av Xinjiang. Denne spredt befolkede regionen i nordvest-Kina er landets største, med et areal fem ganger så stort som Norges.

Fangene fikk ikke snakke med hverandre. Hvis en av dem gjorde noe galt, ble alle straffet, gjerne med juling. Hver dag måtte de synge sanger som lovpriset kinesiske myndigheter før de fikk lov å spise.

Da de 24 fangene en dag fikk en sprøyte i armen, visste de ikke hva de fikk i seg. Men alle de innsatte ble syke etterpå, med smerter over hele kroppen. Gul væske rant ut av ørene deres.

Og så var det avhørene. Tre ganger ble 39-åringen plassert i en såkalt tigerstol i over et døgn, kunne han fortelle senere. Torturverktøyet er hyppig brukt i Kina. Det er en metallkonstruksjon der innsatte blir lenket fast i en ukomfortabel posisjon over lengre tid.

2 x to millioner problemer

I juni 2018, mens Ovalbek Turdakun var innesperret i leiren, gjorde en mektig mann seg klar til å holde en viktig tale på den andre siden av Taklamakan-ørkenen – 1100 kilometer unna.

Zhao Kezhi, kommunistpartiets sikkerhetssjef og en av Kinas aller mektigste menn, hadde vært på en fire dager lang rundtur i Xinjiang. Nå sto Zhao, som også leder det kinesiske statsrådet, i regionhovedstaden Ürümqi.

Han var klar til å oppsummere.

– Xinjiang har to millioner mennesker som er påvirket av separatister, sa han.

Og la til:

Zhao snakket til en lukket forsamling. Det var aldri meningen at innholdet i talen skulle bli offentlig kjent. Men noen skrev ned alt han sa. Og nå har Aftenposten fått tilgang til det dokumentet.

Partiets jobb, fortalte den mektige partitoppen i talen sin, var å følge partileder Xi Jinpings ordrer om å slå hardt ned på terrorisme og å skape stabilitet i Xinijang. Det var derfor de hadde bygget så mange leirer rundt om i regionen. I disse leirene kunne folk lære seg kinesisk og motta annen undervisning som ville gjøre dem mindre farlige.

– Dette handler ikke bare om denne ene regionen. Det handler om hele partiet, hele nasjonen, sa Zhao.

Og utdanningskampanjen fungerte utmerket, mente Zhao. Bortsett fra at leirene var overfylte, da. Det fikk så være – partiet lovet full støtte, både økonomisk og politisk, også i tiden fremover, forsikret han.

Massiv dokumentasjon

Zhao Kezhis tale er en av flere tusen filer som er blitt hentet ut fra servere i Xinjiang-regionen av en ukjent hacker.

Disse filene kommer fra sikkerhetsmyndighetene i to kommuner: Tekes, som ligger midt i Xinjiang, og Konasheher (Shufu), som ligger like sør for Kashgar i Sør-Xinjiang.

Dokumentene og bildene er i hovedsak fra 2017 og 208. I vinter ble de sendt til den tyske forskeren Adrian Zenz. Han er seniorforsker ved The Victims of Communism Memorial Foundation.

I en årrekke har han spesialisert seg på å innhente og analysere dokumenter knyttet til de kinesiske interneringsleirene i Xinjiang.

Aftenposten har fått tilgang til dokumentene Zenz fikk overlevert. Han har valgt å kalle prosjektet «Xinjiang Police Files». Han er ikke i tvil om at dokumentene er ekte, og han har jobbet mye med å verifisere dem så langt det lar seg gjøre.

– Dette er en av de viktigste dokumentsamlingene vi har fått tilgang til. Det er banebrytende greier, sier Zenz til Aftenposten.

Han har også delt dokumentene med BBC, Der Spiegel, Politiken, Le Monde, USA Today, Mainichi Shimbun, ICIJ, Bayerischer Rundfunk, L'Espresso, NHK, El Pais, YLE og Dagens Nyheter.

De ulike mediehusene har gjort arbeid på hver sin kant for å verifisere innholdet i dokumentene. BBC, for eksempel, ringte 150 av telefonnumrene som står oppført i materialet for å sjekke om de er ekte. En rekke ganger svarte politibetjenter eller offentlige ansatte og bekreftet informasjonen i dokumentene.

Artikler fra alle disse partnerne publiseres til samme tid tirsdag morgen.

12,5 prosent sendt til leirene

Hvorfor er disse dokumentene viktige?

For første gang får vi se bilder fra innsiden av leirene. Bildene viser blant annet bruk av torturverktøyet kjent som «tigerstol» og vakter bevæpnet med automatvåpen.

Minst 12,1 prosent av minoritetsbefolkningen i Konasheher kommune var i fangenskap i 2018. Det fremgår av en database med opplysninger om nesten 300.000 personer i området. Tallet bekrefter tidligere anslag om omfanget av masseinterneringen.

Portrettbilder av 2884 navngitte fanger – 15 av dem mindreårige – i Konasheher kommune gir bokstavelig talt masseinterneringen et ansikt. Ingenting tyder på at bildene er manipulerte eller skapt av kunstig intelligens, ifølge Hany Farid. Han er professor ved Berkeley-universitetet i California og ekspert på digital analyse.

Taler fra sikkerhetssjef Zhao Kezhi og Xinjiang-partisjef Chen Quanguo gir en unik innsikt i hvordan partiledelsen tenker. Talene gir et tydelig inntrykk av at masseinterneringen ble gjennomført på direkte ordre fra partileder Xi Jinping.

– Alt dette er puslespillbrikker vi tidligere har manglet for å forstå omfanget av det som har skjedd i Xinjiang de siste årene, sier Zenz.

I databasene fra 2018 fremgår det også hvorfor flere av personene i leirene er plassert der. Noen er dømt til å sone lenge for å ha lest koranen, anlagt skjegg, lastet ned en fildelings-app eller for å fått flere barn enn tillatt – for å nevne noen av årsakene.

Andre ventet fortsatt på en formell straff. Husker du 25 år gamle Gulimiah Amuti i toppen av denne artikkelen? Hun var fortsatt i leiren for «forandring gjennom utdanning», ifølge databasen. Hva som har skjedd med henne, sier dokumentene ingenting om.

Bildene fra en interneringsleir i Tekes kommune i Xinjiang viser fanger som står på rekke. Vaktene sørger for at alle fangene får med seg en tale fra partisjefen i området. De sørger også for at disse fangene leser teksten de er blitt tildelt. I ett av bildene får en eldre mann en sprøyte. En vakt står bak ham, klar til å gripe inn. Mannen har på seg håndjern idet han får sprøyten.

– Ikke religiøs

Blant navnene i den enorme databasen finner vi bonden Rozikari Tohti (47). Han står oppført som internert fordi han har «brukt religiøs ekstremisme for å undergrave implementeringen av lovverket».

– Men Rozikari er ikke religiøs. Han er muslim på samme måte som mange nordmenn er kristne. Det er et kulturuttrykk, ikke en religion for ham.

Det sier Mihrigul Musa. Hun er den jevnaldrende kusinen hans og bor nå i Norge. Da de to søskenbarnene var barn, lekte de sammen i Kashgar. Så ble de foreldre omtrent samtidig og kunne se på at også døtrene deres ble venner.

Musa snakker fortsatt om ham i nåtid, som om ingenting er endret.

– Han er det mildeste mennesket jeg vet om. På gården får han ting til å vokse som man ikke finner noen andre steder. Der har han hester, kuer, sauer og kyllinger. Jeg har sett ham snakke med dyrene som om de var hans egne barn, sier kusinen.

Sist gang hun hørte fra ham, var i 2016. Etter det ble 47-åringen plassert i interneringsleirene.

– Og han som ikke snakker noe særlig kinesisk en gang. Jeg kan ikke forestille meg den smerten og ydmykelsen han føler, sier Musa.

Hun legger til at også de to brødrene til Rozikari Tohti ble arrestert. Aftenposten finner også disse to navnene i databasen fra Adrian Zenz.

Slo tilbake etter opptøyer

De siste 40 årene har millioner av hankinesere flyttet til Xinjiang-regionen for å søke lykken.

Det har skapt store gnisninger med uigurer, kirgisere, kasaker og de andre hovedsakelig muslimske folkegruppene som allerede bodde der.

Voldelige opptøyer i 2009 og 2014 førte til at Beijing-myndighetene bestemte seg for å slå tilbake med stor kraft. De mente at utfordringen var større enn bare noen opprørske individer. Så mange som 30 prosent av befolkningen kunne være «forurenset» av religiøs ekstremisme, ifølge lokale myndigheter.

Det utgjør omtrent to millioner mennesker i det sørlige Xinjiang. Omtrent det samme som partiets sikkerhetssjef snakket om i talen sin noen år senere.

«Vaske hjerner» og «rense hjerter»

Partitoppen Chen Quanguo ble hentet inn fra Tibet for å få orden på Xinjiang. Og i 2017 begynte masseinterneringen.

Målet var å «vaske hjerner» og å «rense hjerter», ifølge statlige dokumenter. Dette skulle skje i «utdanningssentere» over hele Xinjiang.

På det meste – i 2018 og 2019 – var mellom én og to millioner mennesker internert i disse såkalte utdanningssentrene, ifølge anslag fra Zenz og flere andre forskere.

Da partiets sikkerhetssjef Zhao Kezhi besøkte regionen i juni 2018, hadde han mange lovord til den lokale partisjefen Chen.

– Situasjonen er under kontroll og blir stadig mer stabil. Dette har vært et betydelig bidrag i den nasjonale kampen mot terrorisme, sa han i talen i Ürümqi.

Den hemmeligstemplede transkripsjonen avslører også at leirene bare var første steg i en femårsplan for Xinjiang. Da han holdt talen, var partiet nettopp ferdig med første fase i denne planen.

– Det har vært en ekstraordinært hard kamp, fortalte han sine partifeller.

Fotsoldatene i denne kampen var vaktene i interneringsleirene. For første gang har vi nå tilgang til dokumenter og bilder som viser hvordan de holdt «lærlingene» i leirene under kontroll.

Ett av mange eksempler: Da 430 fanger skulle flyttes mellom to leirer i oktober 2018, var sikkerhetstiltakene svært grundige:

«Gjør klar 430 sett med håndjern, fotlenker og hetter på forhånd (...) Minst to vakter er ansvarlige for å ledsage hver lærling.»

Også internt i leirene ble fangene strengt bevoktet.

Bilder fra en øvelse i Tekes-leiren viser vakter bevæpnet med automatgeværer. Vaktene er bevæpnet med alt fra stokker til automatvåpen. Bildet er stedverifisert til leiren i Tekes kommune i Xinjiang. I øvelsen blir en fange fraktet til avhørsrommet iført lenker og hette. Vaktene har detaljerte instrukser om hvordan fangene skal behandles og sikres. Avhøret skjer i en såkalt «tigerstol» der fangen lenkes fast. Mange vitner har beskrevet at de er blitt sittende i dagevis i slike stoler.

Ba vaktene skyte

Høsten 2017 begynte verden å høre om leirene i Xinjiang. Først nektet kinesiske myndigheter for at de fantes. Året etter innrømmet de at uigurer ble masseinternert. Leirene ble omtalt som «utdanningssentre», og den lokale guvernøren skrøt av hvor vellykket prosjektet hadde vært.

– Mange lærlinger var plaget av ekstremistiske tanker. Nå ser de hvor fargerikt livet kan være, sa han til det statlige nyhetsbyrået Xinhua i oktober 2018.

Det står i sterk kontrast til ordbruken fra den andre viktige talen i materialet som nå blir offentliggjort. Der snakker den lokale partisjefen, Chen Quanguo, om «utdanningssentrene» som om de var noe helt annet.

– Disse separatistkreftene og løgnaktige menneskene må bli brutt ned i småbiter, tordner han i talen til en gruppe partifeller, som ble holdt i juni 2018, før han legger til:

– De vet ikke hvilken makt som ligger i partiet.

Chen lar det ikke være noen tvil om hva han mener står på spill i Xinjiang:

– La alarmklokkene ringe, ha mot til å slåss, ha kraft til å gi alt. Dette er en kamp på liv og død, og det er ingen vei utenom, sa han ifølge transkriberingen av talen.

Det dramatiske språket er en gjenganger i Chens interne uttalelser. I en tale året før sa han at politiet må «skyte for å drepe» hvis en fange prøver å rømme.

Han gjør det også klart at masseinterneringen er en del av partileder Xi Jinpings «instruksjoner og krav» for regionen. Xi er nevnt hele 63 ganger i Chens tale i 2018.

«Trygge, lykkelige og meningsfylte liv»

Kinesiske myndigheter har fått en liste med 14 spørsmål om denne saken i en felles henvendelse fra alle mediehusene som har samarbeidet om saken. Spørsmålene ble sendt lørdag klokken 12.

Noen timer før publisering tirsdag kom det et svar fra talsmann Liu Pengyu ved Kinas ambassade i Washington, DC. Han skriver at det er kommet mye «falsk informasjon» om situasjonen i Xinjiang.

– Saker som handler om Xinjiang handler i bunn og grunn om å motarbeide voldelig terrorisme, radikalisering og separatisme. Det har ikke noe med menneskerettigheter eller religion å gjøre, skriver Liu i en e-post, og legger til:

– Regionen opplever nå sosial stabilitet og harmoni, i tillegg til utvikling og velstand. Lokalbefolkningen lever trygge, lykkelige og meningsfylte liv.

Sendte «lærlingene» i fengsel

Fire år er gått siden kommunistpartiets sikkerhetssjef holdt talen sin i Urumqi. Femårsplanen han omtalte skal altså være ferdig i år. Betyr det at alle «lærlingene» er løslatt?

– På ingen måte, sier Dolkun Issa til Aftenposten.

Han er leder for World Uyghur Congress og kjemper for rettighetene til uigurbefolkningen. Issa mener at en betydelig del av minoritetsbefolkningen fortsatt er fanget.

– Men flere av dem er sendt gjennom rettsvesenet eller plassert på fabrikker de ikke får lov til å forlate, sier han.

Mye tyder på at han har rett, ifølge Darren Byler. Den amerikanske antropologen har bodd i Xinjiang i flere år. I vinter publiserte han boken «In the Camps» om situasjonen i regionen.

Da vestlige land begynte å reagere på nyhetene om arbeidsleirene, skiftet Kinas ledere taktikk, ifølge Byler. Noen av «lærlingene» ble sendt til å arbeide i fabrikker i regionen, sier han.

Han anslår at 150.000 jobber i slike fabrikker bare i Kahsghar-området, hovedsakelig i tekstilindustrien. Xinjiang produserer nemlig omtrent 20 prosent av verdens bomull.

– Dete ligner på vanlige fabrikker, og de fleste får en form for lønn. Men de får ikke forlate området og er under konstant overvåking. Så det minner veldig om tvangsarbeid, sier han.

Mange av «lærlingene» er også sendt gjennom rettssystemet og dømt til lange opphold i fengsel. Dommen blir sonet i de samme leirene, sier Byler, som jobber som professor i internasjonale studier ved Simon Fraser University i Canada.

– Bare i 2017 ble 216.000 mennesker tiltalt i Xinjiang. Det var mange ganger flere enn normalt. Som regel varer ikke rettssaken i mer enn noen minutter, og de tiltalte vet som regel ikke hva de blir anklaget for, sier Byler.

Flyktet til USA

En av dem som opplevde dette, var Ovalbek Turdakun. 39-åringen som ble plassert på en celle med 23 andre innsatte i februar 2018. Rettssaken hans senere det året varte i 3 minutter. Forbrytelsen han hadde begått? Han var gift med en kvinne fra Kirgisistan og viste ikke tilstrekkelig patriotisme for Kina, ble han fortalt.

Turdakun tilhører selv den kirgisiske minoritetsbefolkningen i Xinjiang. Han er også kristen. At han også ble plassert i en av leirene, viser at det ikke bare er muslimer eller uigurer som rammes av Beijing-myndighetenes harde linje i regionen.

Etter ti måneder ble Turdakun løslatt og plassert i husarrest. Han klarte å komme seg til Kirgisistan, der han har stått i fare for å bli utlevert tilbake til Kina. I april, etter sterkt press fra amerikanske politikere, fikk han reise med kona og parets sønn til USA. I dag er han 44 år gammel.

Ovalbek Turdakun, kona Zhyldyz Uraalieva og parets sønn fløy fra Kirgisistan til USA i slutten av april.

Han fortalte sin historie til nettstedet IPVM og på en pressekonferanse i Washington, DC noen dager senere. Der beskrev han bevæpnede vakter og overfylte celler. Om konstant overvåking og avhør i tigerstoler. Om å måtte ta piller og å få sprøyter som gjorde fangene syke.

– Du ble tvunget til å innrømme det de anklaget deg for. Gjorde du ikke det, ble du straffet enda hardere, sa han.

Snart skal Turdakun vitne for den amerikanske kongressen. USAs president har allerede kalt behandlingen av minoritetsgrupper i Xinjiang for et folkemord. Det har også nasjonalforsamlingene i en rekke land.

Denne uken er FNs spesialrapportør for menneskerettigheter, Michele Bachelet, på rundreise i Xinjiang.

Mange er spente på hva hun får se.