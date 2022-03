Slik blir sivile mål for Putins angrepskrig i Ukraina

Aftenposten har verifisert en rekke videoer som viser hvordan sivile mål rammes etter at Russland gikk til angrep på Ukraina 24. februar. FN har så langt bekreftet 136 drepte sivile. Ukrainske myndigheter sier at det reelle tallet på sivile ofre er over 2000.

Denne kvinnen ble skadet i et av de første angrepene mot sivile mål etter at Russlands angrep startet torsdag. Da ble en boligblokk i Tsjuhujiv, i utkanten av Kharkiv, utsatt for et luftangrep.

Natt til torsdag gikk Russland til angrep på nabolandet Ukraina, i det som er den største invasjonskrigen i Europa siden 2. verdenskrig. Etter å ha møtt kraftig motstand fra ukrainske styrker på bakken, er angrepene fra luften trappet kraftig opp de siste dagene.

Russiske styrker har gått til angrep mot mål over hele Ukraina, et land med over 40 millioner innbyggere og flere millionbyer.