Ny valgseier for Orban. Får trolig superflertall. Opposisjonen om nederlaget: – Mørket senker seg over Ungarn.

BUDAPEST/BRUSSEL (Aftenposten): Rett før midnatt erklærte Ungarns omstridte statsminister, Viktor Orban at han hadde vunnet valget og kan ta fatt på sin fjerde regjeringsperiode.

Viktor Orban på vei til stemmelokalet søndag.

3. apr. 2022 23:45 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Han er nå den lederen i Europa som har sittet lengst ved makten. Det eneste usikkerhetsmomentet synes å være om Orban og hans parti Fidesz vil oppnå såkalt «superflertall», altså 2/3 flertall.

Noe som gir partiet rett til å endre grunnloven.

Da 90 prosent av stemmene var talt opp lå Fidesz an til å få 134 representanter i parlamentet og 67 prosent av stemmene.

Opposisjonen lå an til å få 28 prosent og 57 representanter.

Samtidlig meldte opposisjonsleder Peter Marki-Zay at han aksepterte Orban og Fidesz seier.

Skuffet opposisjon

Maki-Zay og en samlet opposisjon klarte ikke å fravriste Ungarns sterke mann makten.

Hverken krigen i Ukraina, Orbans tette bånd til Putin eller opposisjonens taktikk om å stemme som en samlet gruppe, holdt.

Orban har sittet med makten siden 2010. Dette vil bli hans fjerde periode.

Tette bånd til Putin svekket ikke Orban

Orban har vært en av Russlands varmeste støttespillere i EU og har avvist president Volodymyr Zelenskyj ønske om våpenstøtte og sanksjoner mot Russland energisektor. Han nekter også andre land å transportere våpen til Ukraina via Ungarn.

Orban ble senest tre uker før krigen tatt varmt imot i Kreml og er blitt kalt Putins puddel i Europa.

Viktor Orban vant en komfortabel seier. Det knytter seg stor interesse om OSSE, organisasjonen som overvåket valget, vil ha noen innvendinger. Sist erklærte de at valget var «free, but not fair».

Peker nese til EU

Orban har gått i stikk motsatt retning når det gjelder EU, som han omtaler som et undertrykkende regime og sammenligner med Sovjetunionen. Han er også sterk motstander av LGBTQ-rettigheter og innvandring, og høster stor anerkjennelse fra likesinnede langt ute på høyresiden både i Europa og USA.

Samtidig med søndagens valg holdes det også folkeavstemning om fire spørsmål knyttet til lover som blant annet skal begrense muligheten til å gi ungarske barn undervisning om seksuell legning og muligheten til å fortelle barn om kjønnsskifteoperasjoner.

EU har kommet med kraftig kritikk mot forslagene, som minner om den omstridte loven mot homofil propaganda i Russland.

Stemte med familien

Både Viktor Orban og opposisjonsleder Peter Marki-Zay avla stemmer med sine familier søndag. Orban og kona i Budapest, mens Mark-Zay stemte i sin hjemby sør i Ungarn. Han var sammen med kona og noen av sine syv barn.

Viktor Orban og hans kone Aniko Lavai avla stemme i Budapest søndag.

Viktor Orban lot seg også avbilde med selfier på valgdagen.

Peter Maki-zay og kona Felicia Lilla Vinczen avla stemme i sin hjemby Hodmezovasarhely, sør i Ungarn søndag.

Opposisjonens siste håp

I et forsøk på å fjerne statsminister Viktor Orban og hans nasjonalistiske Fidesz-parti fra makten, hadde seks partier – fra ytre høyre til ytre venstre -gått sammen i én allianse, «United for Hungary», «Sammen for Ungarn».

– Dette er opposisjonens siste desperate forsøk på å hindre at mørket senker seg over Ungarn for godt, sa Nick Sitter i et intervju med Aftenposten før valget. Han professor i politisk økonomi og ekspert på Sentral- og Øst-Europa.

Den siste uken har meningsmålinger vist et jevnt løp mellom Orbans Fidesz og opposisjonsalliansen.

Men det holder ikke for opposisjonen.

Spillereglene endret

De siste årene er både valgsystemet og valgkretsene endret til fordel Fidesz.

Opposisjonen må også vinne med større margin for å vinne like mange seter. Å være størst på meningsmålingene er ikke nok til å vinne, forklarer Nick Sitte, professor og ekspert på Sentral-og Øst Europa.

Målinger viste at Orbans parti Fidesz har en knapp ledelse på 39 prosent, mot opposisjonens 36 prosent. 19 prosent har ikke bestemt seg.

Politicos poll of polls, som viser en samling av målinger over tid, gir Orbans parti en større ledelse: 50 prosent Fidesz og 44 prosent for opposisjonsalliansen.

– Hvis opposisjonen vinner mange enmannskretser, kan det bli veldig spennende. Vinner Fidesz disse, er løpet kjørt, sa professor Nick Sitter til Aftenposten sist uke.

Det siste så ut til å slå til i natt.

Omstridt og kritisert

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe de hadde frem til 2015.

Det ga partiet makt til å få gjennom en ny omstridt ny grunnlov, en grunnlov motstanderne mente undergravde demokratiet.

Orbans regjering er også ofte vært i konflikt med EU, som Ungarn har vært del av siden 2004. Ungarn nekter blant annet å ta imot kvoten med flyktninger EU har tildelt dem.

Etter valget i 2018, som Fidesz vant overlegent, protesterte titusener mot Orban og krevde en fri presse og endringer i valgloven.

Bakteppet var at kritikere av regjeringen mente pressen var gjort til et talerør for regjeringen. De mente dessuten at stemmene burde telles på ny.

Fakta Peter Mark-Zay (59) Márki-Zay vant opposisjonens primærvalg i 2021. Nå leder han opposisjonskoalisjonen som har fått navnet «Samlet for Ungarn». Sterkeste motkandidat til statsminister Viktor Orban ved valget i Ungarn i 2022. Ordfører i byen Hódmezővásárhely siden 2018. 49 år. Gift, sju barn. Utdannet økonom ved Corvinas-universitetet i Budapest, e Kilde: NTB Vis mer

Fakta Viktor Orban (58) Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest. Gift, fem barn. Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989. Leder for og grunnlegger av det konservative partiet Fidesz siden 1988. Vis mer