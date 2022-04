Over 150 ble skadet da politiet gikk inn i moskeen. Palestinerne kaller det en «krigserklæring».

Fredag var tusenvis av mennesker var samlet i al-Aqsa-moskeen i Jerusalem, islams tredje viktigste helligdom. Det var midt i ramadan, muslimenes viktigste høytid.

Ved morgengry dukket israelsk politi opp ved moskeen. De skulle bryte opp en «voldelig» folkemengde. Over 150 mennesker ble skadet. Hundrevis arrestert.

Søndag gikk politiet inn i moskeen enda en gang. Denne gangen ble 19 mennesker skadet.

Samtidig pågår en militæroperasjon i de okkuperte palestinske områdene på Vestbredden. Det uttalte formålet er «terrorbekjempelse».

Nå er det frykt for en ny, større konflikt mellom Israel og Palestina. Hva kan skje nå?

Hva har skjedd?

Det er kun et snaut år siden verden var vitne til en kraftig opptrapping av konflikten mellom Israel og Palestina. Siden har det vært rolig.

Men de siste ukene har konflikten igjen blusset opp.

Fire angrep har rammet israelske byer. Til sammen har 14 mennesker har mistet livet. De to første sto israleske arabere bak. IS tok på seg ansvaret for de to angrepene. De to siste sto palestinere bak:

29. mars: En palestinsk mann bosatt på Vestbredden drepte fem mennesker i Bnei Brak.

7. april: En palestinsk mann fra Jenin, en by på Vestbredden, åpnet ild utenfor en bar i Tel Aviv. To mennesker ble drept og 13 skadet.

Som svar har Israel har gjennomført en rekke arrestasjoner og militære operasjoner i de okkuperte områdene på Vestbredden. Til sammen er 22 palestinere er drept, ifølge Al Jazeera.

Sørgende bærer kisten til Eytam Magini. Han var blant de tre drepte i angrepet mot en bar i Tel Aviv.

Kaller det «terrorbekjempelse»

Israel kaller den militære opptrappingen på Vestbredden for «terrorbekjempelse». Innsatsen er rettet mot hjemstedene til de palestinske angriperne.

Ett av dem er byen Jenin. Ifølge lokale politikere og innbyggere har israelske styrker angrepet byen hver dag den siste uken.

Det var her 16 år gamle Mohammad Zakarneh ble skutt og drept av israelske styrker 10. april. Ifølge moren var gutten nettopp ferdig på jobb og på vei hjem for å bryte fasten. Det israelske militæret har ikke kommentert guttens død.

Palestinere og andre kritikere mener den israelske operasjonen utgjør en kollektiv straff for alle palestinere. De mener også at flere angrep kun vil fyre opp en sirkel av hat og vold.

Innbyggerne i Jenin forbereder seg på en mulig israelsk militæroperasjon. En gruppe skoleelever passerer her bildekk som kan antennes ved et angrep.

Fredag ble voldsspiralen synlig i Jerusalem. Israelsk politi brukte både tåregass og gummikuler da de gikk inn i al-Aqsa-moskeen. Ifølge palestinske Røde Halvmåne ble ambulanser og helsepersonell hindret fra å behandle de skadede.

Politiet sier hensikten med aksjonen var å «spre og presse tilbake» en voldelig folkemengde. Palestinere skal ha kastet steiner mot et jødisk bønnerom i nærheten.

Sinnet ble utløst da en gruppe høyreradikale jøder tilbød pengepremie til alle som gikk inn i al-Aqsa-moskeen og ofret en geit: Et ritual som er strengt forbudt i moskeen.

Palestinere ved al-Aqsa-moskeen kaster steiner mot politiet. Over 150 mennesker ble skadet i fredagens aksjon.

Hvorfor skjer dette nå?

Palestinske angrep i israelske byer. Militære operasjoner på Vestbredden. Og nå voldelige sammenstøt i Jerusalem.

Alt henger sammen, mener Hilde Henriksen Waage. Hun er professor i historie ved Universitetet i Oslo, med Midtøsten som spesialfelt.

– Det vi ser nå, er en kjedereaksjon som kommer med ujevne mellomrom når det helt åpenbart er behov for å få damp ut av trykkokeren, som denne uløste konflikten er.

Fakta Fakta om Israels okkupasjon * Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel Sinaihalvøya og Gazastripen fra Egypt, Øst-Jerusalem og Vestbredden fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. * I 1979 inngikk Israel en fredsavtale med Egypt og trakk seg ut av Sinaihalvøya. * Som et resultat av Oslo-avtalen i 1993 fikk palestinerne politisk og sikkerhetsmessig kontroll over 18 prosent av Vestbredden. Israelske styrker opererer likevel jevnlig i disse områdene og bestemmer hvem som slipper inn og ut. * På 22 prosent av Vestbredden deler de palestinske selvstyremyndighetene og Israel sikkerhetsansvaret, mens Israel har full militær kontroll i det resterende området. * Israel kontrollerer også i stor grad vannressursene og infrastrukturen på Vestbredden. * I 2005 trakk Israel sine styrker ut av Gazastripen og avviklet bosetningene som var etablert der. Området har siden vært beleiret, og Israel kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor. * Etter valget i de palestinske områdene i 2006, der Hamas gikk seirende ut, innførte Israel en blokade av Gazastripen, og FN anser fortsatt området for å være okkupert av Israel. * FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at Israels okkupasjon av Vestbredden og Gazastripen er ulovlig. * Israel har aldri etterlevd FN-resolusjonene og har takket være USAs veto i Sikkerhetsrådet unngått straffetiltak. Kilde: NTB Vis mer

Konflikten Waage viser til er Israels okkupasjon av palestinske områder, som hun mener blir stadig verre. Det gjør at nye aktører melder seg inn i konflikten.

Blant dem er unge palestinere som tidligere ikke har deltatt i protestene, forteller hun. Nå går de plutselig i bresjen.

– De er frustrert over mangel på en løsning og mangel på utdanning, jobb og inntekt. Og så blir de bare sinte, fordi det politiske sporet er helt dødt.

En annen gruppe som har kommet på banen er palestinere med israelsk statsborgerskap, ifølge Waage.

– Flere og flere reiser seg i protest og i terroraksjoner. Og det skremmer virkelig vettet av israelerne, fordi man ikke har noen kontroll på dette. Det er palestinere som bor blant israelere, sier hun.

Dermed eskalerer konflikten, påpeker UiO-professoren. Og i et velkjent mønster:

– Israel går til en rekke angrep/oppryddingsaksjoner blant palestinere på Vestbredden som de mener er delaktige. Men det rammer også uskyldige – i hvert fall personer som Israel ikke kan bevise at har hatt noe med dette å gjøre, sier Waage.

Israelske soldater kontrollerer veien som leder til Jenin. Byen på Vestbredden har de siste ukene vært sentrum for israelske militæroperasjoner.

Forberedt på vold under Ramadan

Tidspunktet for eskaleringen er heller ikke er tilfeldig, mener Waage.

– Vi ser nesten alltid en oppblomstring av opptøyer under Ramadan, sier hun.

Ifølge Washington Post har israelske etterretningsbyråer forberedt seg på en økning i vold under Ramadan. For første gang på flere år sammenfaller den muslimske høytiden med både kristen og jødisk påske.

Det gjør situasjonen ekstra spent. Jerusalem er nemlig en hellig by innenfor alle de tre religionene.

Fakta Fakta om striden i Jerusalem * Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll. * Planen ble aldri satt ut i livet. Etter krigen i 1948 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem, og Jordan som tok kontroll i øst. * Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig. * Over 320.000 palestinere bor i Øst-Jerusalem. I tillegg bor rundt 210.000 israelere i bosetninger i det annekterte området. * Jerusalems gamleby med Haram al-Sharif, blant jøder kjent som Tempelhøyden ligger i Øst-Jerusalem. * Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der. * Jøder ber ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren, som de regner for å være en del av støttemuren rundt høyden da tempelet sto der. Vis mer

Kan situasjonen eskalere?

Det palestinske presidentskapet kaller aksjonen mot moskeen en «krigserklæring». Hvorvidt det faktisk vil føre til krig, gjenstår å se, mener Waage.

– Det vi kan frykte, er at Hamas på Gazastripen bestemmer seg for å skyte ut nye raketter mot Israel. Vanligvis er det neste skritt, sier hun.

Foreløpig har Hamas holdt seg rolig, understreker hun.

– Det gjenstår å se. Men det er lite sannsynlig at roer seg helt. Det blir som å skru av bryteren. Det vil overraske meg veldig.