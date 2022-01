På tre måneder er statsministeren blitt sparket, gjeninnsatt og har sagt opp. Det kan være gode nyheter.

Sudans vei til demokratiet går en utfordrende tid i møte. Det kan bli krevende for Norge.

Sudans statsminister sa opp jobben søndag kveld. Nå går landet en ustabil politisk situasjon i møte.

Nå nettopp

Det er liten tvil om at Sudans statsminister Abdalla Hamdok har hatt noen turbulente måneder.

Landets militære styrker avsatte ham under et blodig kupp i oktober. Så gjeninnsatte de ham som statsminister i november. Søndag kveld sa han opp jobben. Det erklærte han selv under en TV-sending.