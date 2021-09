Donald Trump stempler general som ringte Kina, som forræder og fjols

En bok om president Donald Trumps siste tid i Det hvite hus skaper bølger.

1. juni 2020 ble Donald Trump ledsaget av en rekke regjeringstopper over Lafayette-parken ved Det hvite hus til en kirke. General Mark Milley skal ha følt at han ble utnyttet til en politisk fotoseanse.

Nå nettopp

8. januar ringte kongressleder Nancy Pelosi til USAs forsvarssjef Mark Milley. Dette var to dager etter stormingen av Kongressen. Hun ville vite om en ustabil president kan hindres fra å starte atomkrig.

– Han er gal. Du vet han er gal, sa hun til generalen.

Han skal ha sagt seg enig.

Ringte Kina

Opplysningene kommer frem i en ny bok: Peril. På norsk: Fare. Den er skrevet av to journalistiske veteraner: Bob Woodward og Robert Costa i The Washington Post.

Boken skaper nå voldsomt oppstyr. Særlig to ting som beskrives, utløser rabalder:

Milley holdt et møte med toppene i forsvaret. Der ble de minnet om at kun presidenten kan beordre et angrep, men at også han selv – forsvarssjefen – må involveres. Han så hver person i øynene og spurte om de hadde forstått. To ganger skal Milley i stillhet ha ringt til sin kinesiske motpart, general Li Zuocheng. Hensikten var å forsikre om at USA ikke hadde noen planer om å angripe Kina. Den første samtalen skjedde noen dager før USAs valg. Den andre fant sted 8. januar.

General Mark Milley møter her den kinesiske general i Zuocheng i Beijing i 2016. Nå skaper telefonsamtaler mellom de to oppsikt.

– Demokrati rotete iblant

Ifølge boken ble Li beroliget første gang. Kina skal da ha fryktet et angrep i Sør-Kina-havet. I den samtalen skal Milley ha sagt at han ville varsle Li på forhånd.

Etter stormingen av USAs kongress skal forsvarssjef Milley ha strevd mer med å overbevise kineseren.

– Vi er 100 prosent stabile. Alt er bra. Men demokratiet kan være rotete iblant, sa Milley ifølge boken.

Fakta Mark Milley Mark Alexander Milley (63) har vært USAs forsvarssjef siden oktober 2019. Før det var han hærsjef. Milley har tjenestegjort i USAs forsvar siden 1980. Han er født i Massachusetts, og faren var krigsveteran fra kampene i Stillehavet under 2. verdenskrig. Kilde: Wikipedia/Pentagon Vis mer

Trump: Forræder

Donald Trump tar ikke lett på påstandene. I en uttalelse kaller han forsvarssjefen for et fjols – «dumbass». Han mener også at Milley er en forræder hvis boken stemmer.

– Det bør straks iverksettes tiltak mot Milley, mener Trump.

Ekspresidenten sier på kanalen Newsmax at han er blitt nedringt av folk som mener dette er forræderi. Han mener Milley vil avlede oppmerksomheten fra den «inkompetente retretten fra Afghanistan».

I november vitnet Alexander Vindman i Ukraina-granskningen av Donald Trump.

Vindman: Ekstremt farlig

En rekke av Trumps støttespillere har også rykket ut mot Milley. Trump har imidlertid også fått støtte fra uventet hold. Alexander Vindman er en avgått oberstløytnant. Høsten 2019 vitnet han i granskningen mot Trump om Ukraina, og presidenten hånet ham. I en melding på Twitter gir Vindman Trump rett.

– Hvis dette er sant, må general Milley gå av, mener Vindman.

Han mener generalen «brøt det hellige prinsippet om sivil kontroll over militæret».

– Det setter en ekstremt farlig presedens. Det kan man ikke bare komme unna med, anfører Vindman.

Les også Han ble smuglet ut av Sovjet som treåring. I dag takket han sin far i Trump-høringen.

Mange hørte Kina-samtalene

Talsperson Karine Jean-Pierre i Det hvite hus ble spurt om saken tirsdag. Hun svarte ikke og henviste i stedet til forsvarsstaben og Pentagon.

Fox News’ reporter som dekker nasjonal sikkerhet, har fått følgende forklaring fra militære topper:

Milley prøvde ikke å endre kommandolinjene for atomangrep. Han ville bare sørge for at enhver visste hvilken rolle de hadde og ikke hadde. Hensikten var, etter samtalen med Pelosi, å gjennomgå prosedyrene.

Hva angår samtaler med Kina bak ryggen på Trump, skal et titall personer ha vært koblet opp. Utskriftene skal deretter ha blitt sirkulert hos USAs etterretning. Milley skal etter stormingen av Kongressen også ha ringt mange allierte land for å berolige dem.

– Syke og gale

Trump avviser for øvrig at han hadde planer om angrep.

– For ordens skyld, jeg tenkte ikke engang tanken om å angripe Kina – og det vet Kina. Folk som har diktet opp dette, er syke og gale. Folkene som publiserer det, er like ille. Faktisk er jeg den eneste presidenten på tiår som ikke har involvert USA i en krig. Det er et velkjent faktum som sjelden nevnes, sier Trump.

Trekker linjer fra 1974

Boken trekker frem en hendelse fra 1974. Den gang snakket forsvarsminister James Schlesinger med militære topper. De fikk beskjed om å sjekke med ham og staben før de utførte ordre fra president Richard Nixon.

Nixon skulle da tiltales for riksrett i den såkalte Watergate-skandalen, men gikk selv av før saken kom opp. Den ene av forfatterne av boken Peril, Bob Woodward, var for øvrig en av journalistene som sto bak avsløringen den gang.