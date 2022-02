De er utskjelt og fordømt av sine egne. Internt krangler partifellene over fordømmelsen.

Republikanerne Liz Cheney og Adam Kinzinger ble fordømt av sine egne. Nå herjer debatten innad i partiet.

Liz Cheney og Adam Kinzinger under høringen av stormingen av Kongressen. Begge to er blitt kraftig kritisert av sine egne for å delta i komiteen som etterforsker hendelsen.

Nå nettopp

Det er full splittelse i Det republikanske partiet. Fordømmelsen av Liz Cheney og Adam Kinzinger har ført til kaos og krangling internt i partiet.

De to er de eneste republikanerne fra Representantenes hus som deltar i granskningen av Kongress-stormingen 6. januar i fjor. Etterforskningen ser også på tidligere president Donald Trumps rolle.

Det er ikke blitt møtt med jubel i eget parti. Fremtredende republikanerne mener de to ødelegger for eget parti, mens andre mener de deltar i etterforskningen av et angrep på demokratiet.

Fem personer døde i forbindelse med stormingen av Kongressen. I timene og dagene som fulgte ble handlingene til demonstrantene fordømt både av demokratene og republikanerne. Nå er det mer splid blant republikanerne.

Kaos i egne rekker

Cheney og Kinzinger ble i forrige uke fordømt. Fordømmelsen kom fra deres egne partifeller i Republikanernes nasjonalkomité (RNC). Opprinnelig ønsket RNC å kaste de to ut av partiet, men måtte gi opp etter mye motstand fra flere sentrale partifeller.

I stedet vedtok RNC en resolusjon som fordømte de to. De kritiseres for å ha deltatt i en upartisk etterforskning. Samtidig anklages Cheney og Kinzinger for å ha deltatt i «forfølgelse av vanlige borgere som er engasjert i legitim politisk diskurs.»

Stormingen av Kongressen blir fortsatt etterforsket av Kongressen, men også av politimyndighetene i USA.

Denne formuleringen har skapt kaos innad i partiet, skriver The Washington Post. Flere republikanere har fordømt ordlyden.

– Det var et voldelig opprør. Målet var å forsøke å hindre en fredelig maktovertagelse, sa Mitch McConnell, republikanernes leder i Senatet tirsdag.

– Republikanere må slutte å angripe andre republikanere, sa senator John Cornyn fra Texas, som er en del av partiets ledergruppe i Senatet, til CNN.

Andre har tatt de to i forsvar.

– Det er skammelig å straffe folk som følger sin samvittighet, sa senator Mitt Romney.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, er kritisk til resolusjonen fra RNC.

Les også Er de farlige kuppmakere eller politiske fanger? Ett år etter stormingen lever amerikanerne i to virkeligheter.

Fordømmelsen hylles av Trump

Internt i partiet har synet på stormingen endret seg. I timene og dagene etter stormingen ble handlingene fordømt. Personene bak skulle etterforskes og straffes. Nå vegrer flere i partiet seg for å kritisere demonstrantene og de som stormet Kongressen.

Resolusjonen er av mange blitt tolket som et forsøk på å bagatellisere alvoret.

Kevin McCarthy, republikanernes leder i Representantenes hus, har valgt å forsvar formuleringen. Han har sagt at «legitim politisk diskurs» ikke omfatter personene som utøvde vold. Dette kommer derimot ikke frem av selve resolusjonen.

Den omstridte formuleringen var i opprinnelig ikke med i det første utkastet, ifølge flere medier. Den endelige teksten skilte ikke mellom ikkevoldelige demonstranter og de som stormet Kongressen. I stedet refererte den bare til stormingen som «legitim politisk diskurs».

I etterkant har RNC-ledelsen måtte forsvare uttalelsen. De har oversett kritikken fra egne rekker. De har i stedet angrepet pressen, som de har sagt kun bryr seg om tre ord.

Leder for Republikanernes nasjonalkomité, Ronna McDaniel, har fått mye kritikk av sine egne etter fordømmelsen av Cheney og Kinzinger.

Mens sentrale republikanere i Washington D.C. er svært lite fornøyd med fordømmelsen, er tonen en helt annen fra den tidligere presidenten. Trump beskriver de to fordømte partifellene som «rinos», en forkortelse for Republicans in Name Only (republikanere kun i navnet).

– Partiet vil greie seg langt bedre uten dem, sa Trump fredag.

I en uttalelsen hyller han resolusjonen. Han gikk onsdag til angrep på McConnell.

– Han snakker ikke på vegne av Det republikanske partiet. Han representerer ikke synet til velgerne, sa Trump i en uttalelse.

Han anklaget også McConnell for ikke å stoppe «det feilaktige» valgresultatet. En referanse til at Trump mener han vant presidentvalget i 2020.

Donald Trump under et valgmøte i Texas i januar.

– Kommer ikke til å overtale gærningene

Adam Kinzinger kommenterte resolusjonen sist helg. Da sa han at partiets ledelse har tillatt konspirasjonsteorier og en giftig flokkmentalitet.

Mye tyder på at Trump fortsatt har stort makt og innflytelse i Det republikanske partiet. Cheney var en av få som stemte for å stille Trump for riksrett. Hun tok også avstand fra Trump og var en tydelig kritiker.

Nå risikerer hun å tape plassen sin i Representantenes hus.

Cheney er valgt inn fra Wyoming, en stat hvor Trump sikret seg 70 prosent av stemmene i 2020. Hun er dermed blitt svært lite populær på hjemmebane. Datteren til tidligere visepresident Dick Cheney har nærmest gått i eksil, skriver The New York Times.

Det er mer enn to år siden sist hun deltok på et arrangement i regi av sitt eget parti i Wyoming. Hennes eget lokalparti vedtok nylig en resolusjon som i praksis tok avstand fra Cheney.

Under et intervju lørdag, kommenterte Cheney fordømmelsen av henne og partikollega Kinzinger:

– Jeg kommer ikke til å overtale gærningene.

Siden 2017 har Cheney representert Wyoming i Representantenes hus, hvor en lille delstaten bare har ett sete. Nå risikerer hun å tape primærvalget mot Harriet Hageman, som er støttet av ekspresident Trump.