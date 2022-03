Dette skjedde på krigens 35. dag

Flyktningstrømmen fra Ukraina har nådd en ny milepæl. Ukraina melder om fremgang i forhandlingene. Men russiske angrep fortsatte onsdag, ifølge guvernør.

Ukrainske soldater i en skyttergrav nord for hovedstaden Kyiv.

30. mars 2022 21:39 Sist oppdatert nå nettopp

1. Røde Kors-bygning truffet i Mariupol

Russiske fly og artilleri har angrepet et Røde Kors-bygg i den beleirede havnebyen Mariupol, ifølge ukrainske myndigheter.

– I Mariupol siktet okkupantene seg inn på bygningen til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), sier Ukrainas menneskerettighetsombud, Ljudmyla Denisova, i en uttalelse.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen bekreftet onsdag kveld at det er deres bygg som er truffet, men de vet ikke omfanget av skadene. ICRC har ikke hatt team i Mariupol og forsyningene som var i lagerbygget skal ha vært distribuert tidligere i mars.

Mariupol har nå vært under russisk beleiring i over én måned og er blitt utsatt for omfattende ødeleggelser. Det har kommet gjentatte advarsler om en forestående humanitær katastrofe.

2. – Fremgang i forhandlingene

Det er «definitivt gjort fremgang» under forhandlingene mellom Russland og Ukraina. Det sier Ihor Zjovkva ved president Volodymyr Zelenskyjs kontor, til BBC.

Under tirsdagens forhandlingsmøte i Istanbul lyttet de russiske utsendingene ifølge Zjovkva for første gang til det ukrainerne hadde å si. Før har de kommet med ultimatum.

Kreml hevder på sin side at det ikke kom noe lovende ut av møtet i Istanbul.

– Vi kan ikke si at det var lovende eller ble gjort noe gjennombrudd, sier Dmitrij Peskov.

Han er talsmann for president Vladimir Putin.

3. Russland snur om krav om rubel-betaling for gass

Etter planen skulle kravet om å betale for russisk gass i rubler tre i kraft torsdag. Det vil likevel ikke skje. Det sier Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov onsdag.

Torsdag skulle Russland ha funnet ut av de tekniske detaljene rundt kravet om å betale for russisk gass i rubler, fremfor euro eller dollar. Det har skapt frykt i Europa for at Russland rett og slett skulle skru av gassforsyningen som et politisk trekk i Ukraina-krigen.

4. Nordmann skal granske

FNs menneskerettsråd har utpekt nordmannen Erik Møse til å lede utvalget som skal granske mulige menneskerettsbrudd i Ukraina etter den russiske invasjonen.

5. Stålproduksjonen faller

Beleiringen av Mariupol har ført til et kraftig fall i de totale produksjonstallene. Byen står for over en tredjedel av Ukrainas stålproduksjon.

Den totale stålproduksjonen har falt med rundt 60 prosent, blant annet fordi mange havner er inntatt av russerne eller avsperret. Derfor er ikke eksport mulig.

Det sier administrerende direktør for metallgiganten Metinvest, Jurij Ryzjenkov.

6. Norge gir 2000 nye panservernvåpen til Ukraina

Regjeringen har donert ytterligere cirka 2000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina.

Våpnene er allerede sendt, ifølge en pressemelding onsdag.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) understreker at regjeringen fordømmer Russlands angrep på det sterkeste. Fra før har Norge sendt en tilsvarende mengde panservernvåpen.

M72 er en panservernrakett i 66 millimeter kaliber. Det er et engangsvåpen som ble utviklet i USA, og den produseres i dag av Nammo Raufoss AS i Norge.

7. Én av ti ukrainere har flyktet

Offisielle tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser nå at 4,01 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russlands invasjon begynte.

Av disse har 2,3 millioner dratt til Polen, men mange av disse har siden reist videre.

Flyktningstrømmen har avtatt de siste dagene ettersom mange avventer krigens videre utvikling. 6,5 millioner mennesker er nå anslått å være internt fordrevne.

8. Guvernør: Russiske angrep fortsetter som før

Tross russiske løfter om å lette på angrepstrykket mot Kyiv og Tsjernihiv fortsatte angrepene mot sistnevnte som før sist natt, sier den lokale guvernøren.

Vjatsjeslav Tsjaus uttaler i en video i sosiale medier at hus, bibliotek og kjøpesentre er blant byggene som er blitt rammet av russiske angrep i Tsjernihiv og Nizjyn. Foreløpig er det ikke kommet informasjon om døde eller skadede.