Et av tre skjebnesvangre møter er over. Hva vet vi så langt om faren for storkrig?

«Ærlige». «Profesjonelle». Dette hadde USA og Russland å si etter flere timer med avgjørende forhandlinger i Genève.

Representanter for Russlands president, Vladimir Putin, og USAs president, Joe Biden, begynte forhandlinger i Genève mandag.

10. jan. 2022 18:36 Sist oppdatert 7 minutter siden

Mye står på spill når verdens stormakter møtes i Genève denne uken. Det er intet mindre enn en umiddelbar fare for storkrig som er tema på agendaen.

I forkant var det frykt for at det hele kunne være over før det var ordentlig i gang.

Det er «fullstendig mulig» at forhandlingene stanser etter første møte. Det uttalte Russlands viseutenriksminister, Sergej Rjabkov, i helgen, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA. Møtene han refererte til, finner sted denne uken. Da samler USA, Russland og Nato seg til storpolitiske forhandlinger. Det hele startet på mandag. Da begynte Russland og USA forhandlingene.

Rjabkovs uttalelse bidro til at forventningene til samtalene var svært lave. De ble ikke høyere av at USAs utenriksminister, Anthony Blinken, søndag sa:

– Jeg tror ikke vi kommer til å se noen gjennombrudd den kommende uken. Vi kommer til å kunne legge noen ting på bordet. Russland vil gjøre det samme (...) og vi får se om det er noe grunnlag for å bevege seg videre.

Likevel tok det ikke lang tid mandag før håpet kom tilbake.

Nato: Mulig å inngå avtaler

Kort fortalt er dette bakgrunnen for møtet:

I november trappet Russland opp militært mot grensen til Ukraina. Over 175.000 russiske soldater står nå langs grensen mot nabolandet.

Russlands president, Vladimir Putin, har sagt at de kan invadere med mindre en rekke krav innvilges. Det inkluderer blant annet at Nato lover å ikke ta Ukraina inn som medlem.

Kravene er stemplet som urealistiske av både eksperter og politikere. Senest mandag morgen sa Ukrainas visestatsminister, Olga Stefanishjna, at listen «ikke kan sees på som noe som kan forhandles».

Det sa hun under en pressekonferanse med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Ukrainas visestatsminister for europeisk samarbeid, Olga Stefanishjna, og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, under pressekonferansen mandag morgen.

Han tok en mer diplomatisk tone: – Det er mulig å inngå avtaler med Russland, sa han. – Jeg tror ikke vi kan forvente at disse møtene vil løse alle problemene våre. Det vi håper, er at vi kan bli enige om en vei videre, at vi kan avtale en rekke møter, så vi kan avtale en videre prosess.

USA vs. Russland

Like etter pressekonferansen startet forhandlingene mellom USA og Russland. Det skjedde bak lukkede dører i Genève.

Russlands president, Vladimir Putin, og USAs president, Joe Biden, deltar ikke selv på toppmøtene. I stedet har de sendt representanter. Likevel har de to presidentene gjort det tydelig hva deres syn på saken er. De er vidt forskjellige:

Putin mener at nabolandet egentlig er en del av Russland. Biden har derimot gjentatte ganger understreket av USA støtter Ukrainas uavhengighet. Derfor var det ikke overraskende at presidentenes utsendinger oppsummerte møtene litt forskjellig mandag ettermiddag.

USAs viseutenriksminister, Wendy Sherman, og Russlands viseutenriksminister, Sergej Rjabkov.

Oppsummerte avgjørende møte

Begge stormaktene sendte sine viseutenriksministre til forhandlingsbordet i Genève.

Fra Russland var det Sergej Rjabkov. Fra USA deltok Wendy Sherman. De brukte mandagen til å snakke sammen bak lukkede dører. På ettermiddagen holdt begge pressekonferanser.

Rjabkov tok i bruk en rekke ord for å beskrive samtalene. De var både «vanskelige, lange, veldig profesjonelle, dype, konkrete», uttalte han.

– Vi opplevde at amerikanerne tok de russiske forslagene seriøst og studerte dem nøye, sa han.

USA: Russland sier de ikke vil invadere

Videre fortalte Rjabkov at USA «klaget» over Russlands militære opptrapping. Men de 175.000 russiske soldatene langs EUs grense er det ingen grunn til å bekymre seg for, mente Rjabkov: – Det er ingen grunn til å frykte at det eskalerer, sa han.

Samtidig kom han med en advarsel. USA burde ikke undervurdere faren for konfrontasjon, fortsatte han.

USAs viseutenriksminister dysset ned den uttalelsen. Russland skal ha lovet at stormakten ikke har noen planer om å invadere Ukraina, uttalte hun.

Sherman var også mer avvisende til Rjabkovs uttalelser om at USA tok de russiske kravene seriøst.

– Dagen i dag var en diskusjon. Eller en bedre forståelse av hverandre og hverandres prioriteringer. Det var ikke akkurat det du kan kalle en forhandling, sa Sherman.

Samtidig vektla Rjabkov at tonen «gjorde dem mer optimistiske».

– Men hovedspørsmålet henger fremdeles i luften. Og vi ser ikke en forståelse fra amerikanerne av nødvendigheten for en beslutning som tilfredsstiller oss.