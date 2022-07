Sydsvenskan: Oslo og Skåne mest utsatt ved strømrasjonering

Sverige kan for første gang oppleve at strømnettet i perioder kobles ut for å spare strøm. Det kan skje allerede i høst. I en rapport trekker svenske energimyndigheter også frem Oslo som et risikoområde.

I ytterste konsekvens kan både svenske og norske strømkunder oppleve at strømmen periodevis vil kobles ut i vinter.

21. juli 2022 13:08 Sist oppdatert 18 minutter siden

– Vi har aldri før koblet bort forbruk i Sverige som følge av for lav strømproduksjon. Det kan komme til å skje for første gang nå i høst, sier Niclas Damsgaard til Sydsvenskan.

Han er sjefsstrateg i det statlige strømnettselskapet Svenska kraftnät, som tilsvarer Statnett i Norge.

Årsaken er energikrisen i Europa. Den påvirkes av manglende gassleveranser fra Russland til Europa og lite vann i magasiner til kraftproduksjon i Norge. Siden det europeiske kraftmarkedet er koblet sammen, blir alle land påvirket av svingingene i priser og tilgangen på strøm.

Sydsvensken skriver at det i det vurderes som størst risiko for strømavbrudd i Skåne i Sør-Sverige og i Oslo-området på grunn av måten kraftnettet er bygget opp på.

I Norge vil den mest ekstreme formen for strømrasjonering innebære en såkalt «sonevis, roterende utkobling». Da kobles strømmen rett og slett ut noen timer i døgnet for både bolighus og bedrifter.

Norske myndigheter har tidligere sagt at det er en økt risiko for strømrasjonering i Norge, men at denne fremdeles er liten.

– Hovedscenarioet vårt er at det ikke blir rasjonering. Vi tror ikke det. Men vi lever i en tid der det uventede skjer hele veien, sa NVE-direktør Kjetil Lund tidligere i juli.

Torsdag sier også Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen til E24 at han vurderer risikoen for rasjonering i Norge som lav. Samtidig oppfordrer han forbrukere som har mulighet til å redusere forbruket.