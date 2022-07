Amnesty International: Talibans politikk ødelegger kvinners og jenters liv

Taliban har tatt et kvelertak på kvinners og jenters rettigheter, fastslår Amnesty International i en svært kritisk rapport om Afghanistans nye makthavere.

Afghanske kvinner synger og holder opp protestplakater under en demonstrasjon i Kabul tidligere i år. Livene til afghanske kvinner og jenter blir ødelagt av Talibans politikk, som kraftig begrenser deres menneskerettigheter, skriver Amnesty International i en ny rapport.

– Til sammen danner alle retningslinjene for kvinner og jenter et system for undertrykkelse som diskriminerer dem i nesten alle aspekter av livet. Og dette kvelende grepet rundt den Afghanistans kvinnelige befolkning strammes til, dag for dag, heter det i den ferske rapporten.

Menneskerettighetsorganisasjonen skriver at Taliban arresterer kvinner for mindre forseelser og at kvinner som protesterer mot de nye restriksjonene risikerer å utsettes for tortur og overgrep. Kvinner har dessuten dramatisk fått redusert beskyttelse mot vold i hjemmet, og antall barneekteskap har økt kraftig.

Amnesty International fastslår rett ut at Talibans politikk ødelegger livene til kvinnene og jentene i landet.

Framstilte seg som moderat

Etter at Taliban erobret hovedstaden Kabul i august i fjor og kastet den internasjonalt støttede regjeringen, framstilte bevegelsen seg selv som mer moderat enn da den sist hadde makten på 1990-tallet. Den gang ble de internasjonalt beryktet for sine brudd på menneskerettighetene generelt og undertrykkingen av kvinner og jenter spesielt.

Afghanske tjenestemenn lovte blant annet at kvinner skulle få fortsette å jobbe og at jentene skulle få gå på skole.

Men ett år senere viser praksisen seg helt annerledes: Jenter får ikke lov til å gå på skole etter sjuende klasse, kvinner er pålagt å gå i burkaer, de heldekkende kjolene der bare øynene så vidt kan ses gjennom nettingstoffet. Kvinners rett til å jobbe er sterkt begrenset.

Det er dessuten kjent fra tidligere at kvinner må ha følge av mannlig slektning dersom de skal reise noe sted. Det er også lagt begrensninger på deres bruk av bil.

Afghanske kvinner er pålagt å bære den heldekkende burkaen under Talibans regime. Amnesty Internasjonal kritiserer Taliban for å knuse kvinners og jenters rettigheter, og ber det internasjonale samfunnet prøve å hjelpe kvinnene i landet.

Ni måneders undersøkelse

Amnestys eksperter har foretatt en ni måneder lang undersøkelse av forholdene i Afghanistan – fra september i fjor til juni i år. De har intervjuet 90 kvinner og 11 jenter – i aldersspennet fra 14 til 74 år. Intervjuene er gjort over hele landet.

Kvinner forteller at de er blitt arrestert for å ha protestert mot regimet og at de er blitt utsatt for mishandling av Taliban-vakter.

En universitetsstudent som ble varetektsfengslet fortalte at hun ble utsatt for elektriske støt på ulike steder av kroppen, mens Taliban ropte fornærmelser til henne. En av dem rettet en pistol mot henne og sa at han ville drepe henne og deretter skjule kroppen hennes slik at ingen skulle finne den.

En annen kvinne fortalte at vaktene slo henne og andre kvinner på brystene og mellom beina.

En kvinne som var satt i varetekt forteller at talibanvaktene stadig kom til cella hennes og viste fram bilder av familien hennes.

– De gjentok stadig: «Vi kan drepe dem alle sammen, og du vil ikke kunne gjøre noe. Ikke gråt, ikke lag noen scener. Etter å ha protestert mot oss, burde du ha forventet dager som dette».

Hun beskriver også at vakten låste døra til cella og begynte å skrike til henne: «Din ekle kvinne. USA gir oss ikke lenger penger på grunn av dere kjerringer». Kvinnen forteller at han deretter begynte å sparke henne.

Økning i barneekteskap

Amnesty har også dokumentert at barneekteskap har økt kraftig i tiden med Taliban-styre.

– Økningen skyldes både den økonomiske og humanitære krisen i landet, men også mangelen på utdannings- og jobbmuligheter for kvinner og jenter, heter det.

En kvinne fra en sentral provins i Afghanistan forteller at hun på grunn av den økonomiske situasjonen ble tvunget til å gifte bort sin 13 år gamle datter til en 30 år gammel nabo i bytte mot 60.000 afghani, en sum som tilsvarer cirka 6.600 kroner.

Hun sier at hun følte lettelse da datteren ble giftet bort, «for da går hun ikke sulten lenger».

Hun forteller at hun også har vurdert å gifte bort sin 10 år gamle datter, men at hun venter i håp om at datteren skal kunne få en utdannelse slik at hun i framtiden kan jobbe og forsørge en familie.

– En patriarkalsk regjering, krig, fattigdom, tørke, stengte jenteskoler. Med alle disse faktorene til sammen visste vi at barneekteskapene ville skyte i været, sier Stephanie Sinclair.

Hun er direktør for Too Young to Wed (for ung til å bli gift) og har deltatt i Amnestys rapport, som også dokumenterer tvangsekteskap mellom kvinner og talibanmedlemmer.

Sjokkerte verden

Til det internasjonale samfunnets store sjokk grep Taliban makten i Kabul bare på noen få dager da Nato og de amerikanske styrkene trakk seg ut av landet. De internasjonale styrkene hadde da kjempet mot Talibans opprør i 20 år. Som en konsekvens av maktovertakelsen fulgte en internasjonal boikott.

USA, EU og andre land, deriblant Norge, har kuttet milliarder i utviklingsmidler som holdt den tidligere regjeringen flytende. Milliarder av afghanske midler i utlandet er dessuten frosset. Sanksjonene vil bare lempes på eller opphøre dersom Taliban begynner å vise respekt for menneskerettighetene.

Konsekvensene av sanksjonene sendte en allerede dårlig økonomi ned i avgrunnen. Fattigdommen i landet har økt dramatisk og den humanitære krisen beskrives som en av verdens verste. Millioner av mennesker sliter med å brødfø familiene sine, og mange holdes bare i live av en massiv FN-ledet hjelpeinnsats.

Zabiullah Mujahid er talsmann for talibanregjeringen. Under Taliban har forholdene for kvinner og jenter i landet blitt dramatisk forverret, fastslår både FN og Amnesty International.

– Må hjelpe kvinnene

Amnesty International oppfordrer nå det internasjonale samfunnet om å målrette tiltak for å beskytte afghanske kvinner og jenter.

– Mindre enn ett år etter Talibans maktovertakelse av Afghanistan, fratar nå regimets drakoniske politikk millioner av kvinner og jenter retten til å leve trygge, frie og tilfredsstillende liv, sier generalsekretær Agnès Callamard i Amnesty International.

– Hvis det internasjonale samfunnet unnlater å gjøre noe for dem, vil det være å la kvinner og jenter i stikken. Det vil undergrave menneskerettighetene over alt, mener hun.

FN-rapport

Tidligere denne måneden offentliggjorde også FNs kontor i Afghanistan (UNAMA) en lignende rapport om utviklingen i Afghanistan.

FN har blant annet dokumentert 160 tilfeller av utenomrettslige drap, 56 tilfeller av tortur og over 170 pågripelser og fengslinger uten lovhjemmel.

Rapporten peker også på de harde tiltakene Taliban har iverksatt mot journalister og ytringsfrihetens forverrede kår, samt de omfattende begrensningene som har rammet jenter og kvinner.

Blant de 87 dokumenterte tilfellene av vold mot kvinner, er det drap, voldtekter, tvangsekteskap og to tilfeller av æresdrap.

Taliban avviser rutinemessig alle anklager om at gruppen bryter menneskerettighetene.