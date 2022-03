USAs president kaller Putin for «en krigsforbryter». Russland slår tilbake med sin egen hissige retorikk.

Anklagen er ikke bare alvorlig og symboltung. Russerne kaller den «utilgivelig».

Joe Biden henvendte seg direkte til pressen da han onsdag rett ut kalte Russlands president Vladimir Putin en «krigsforbryter».

16. mars 2022 23:11 Sist oppdatert i går 23:39

– Jeg tror han er en krigsforbryter, sa USAs president Joe Biden om sin russiske motpart Vladimir Putin. Det skriver CNN.

Kommentaren kom etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj via video appellerte til amerikanske kongressrepresentanter.

Zelenskyj sammenlignet det som nå skjer i Ukraina, med avgjørende øyeblikk i USAs egen historie. Presidenten nevnte blant annet 11. september-angrepet i 2001 og Japans angrep på marinebasen Pearl Harbor under andre verdenskrig.

– Du leder din store nasjon. Jeg håper at du kan lede verden. Å være en verdensleder betyr å være lederen for fred, sa Zelenskyj i en direkte henvendelse til Biden.

Kraftig økning i amerikansk militærhjelp

Talen ble etterfulgt av videoklipp som viste bilder fra et krigsherjet Ukraina. Videoen ble avsluttet med budskapet: «Steng himmelen over Ukraina» – en oppfordring om hjelp til å innføre en flyforbudssone.

Men en flyforbudssone er trolig ikke noe Zelenskyj kan vente seg. Men presidentens oppnådde onsdag noen av ønskene sine. Blant annet lovet USAs president Joe Biden militærhjelp til en verdi av 800 millioner dollar, rundt 7 milliarder kroner, til Ukraina. Det kommer i tillegg til 200 millioner dollar som presidenten allerede hadde gitt i løpet av helgen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj høstet stående applaus fra amerikanske kongressrepresentanter onsdag. Nå får Ukraina et kraftig påfyll av våpen og annet militærutstyr.

Det er en dobling av det som er gitt siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Ifølge Det hvite hus består hjelpepakken blant annet av:

800 nye luftvernraketter av typen Stinger

9000 panservernvåpen, deriblant Javelin, AT-4 og det som beskrives som «lette panservernvåpen»

100 droner

Store mengder ammunisjon, lettere våpen og beskyttelsesutstyr

I talen der han kunngjorde støtten, understreket Biden at Russlands krigshandlinger i Ukraina er en «krenkelse mot verden». Han trakk blant annet frem den humanitære krisen i havnebyen Mariupol. Mange sivile befinner seg fortsatt i den delvis sønderbombede byen.

– Putin forårsaker grusom, grusom ødeleggelse og grusomheter i Ukraina, understreket presidenten.

Men det var først i møte med pressen etterpå at Biden kalte Putin en «krigsforbryter».

USA har gitt 2600 Javelin-panservernraketter til Ukraina. Nå får Ukraina 2000 til. Her øvde ukrainske soldater med våpenet 18. februar, én uke før Russland invaderte.

Russisk «selvrensing»

Dette var første gang USAs offisielle ledere har brukt begrepet, skriver Radio Free Europe.

Presidenten talte fra hjertet, sa pressesjef Jen Psaki i Det hvite hus senere, meldte AFP. Presidenten var opprørt etter å ha sett videobildene av «barbariske handlinger fra en brutal diktator som invaderer et fremmed land».

Kommentaren er ikke blitt godt mottatt i Russland.

– Vi anser slik retorikk fra en statsleder, hvis bomber har drept flere hundre tusen mennesker over hele verden, som uakseptabel og utilgivelig. Det sa talsperson for den russiske regjeringen Dmitrij Peskov, meldte det russiske statlige nyhetsbyrået Tass via CNBC.

Russlands president Vladimir Putin kom onsdag også med en advarsel mot provestlige russere i sitt eget land. Han kalte dem en «femtekolonne», et begrep som brukes om et lands borgere som i en krig i skjul jobber for fiendens interesser.

– Vesten vil selvsagt satse på den såkalte «femtekolonnen», på forrædere, sa Putin til ministrene sine, meldte Reuters.

Russlands president Vladimir Putin er bekymret for «forrædere» i det russiske samfunnet. Nå varsler han en «rensing».

– Ethvert folk, og i hvert fall det russiske folket, vil alltid kunne skille ekte patrioter fra avskummet og forræderne.

Den russiske presidenten hevdet at Vesten forsøker å ødelegge Russland. Som en respons er det nå nødvendig å gå i gang med en «selvrensing».

– En nødvendig selvrensing av samfunnet vil styrke vårt land, solidaritet, samhold og evne til å møte enhver utfordring.

Flere har reagert på Putins løfter.

– Putin intensiverer handlingene som vil ødelegge Russland og har kunngjort begynnelsen på masseundertrykkelse mot dem som er uenige med regimet, tvitret den russiske politikeren Mikhail Ksjanov.

FN-domstol beordret stans

At Russland begår ulovligheter i Ukraina er det ikke kun den amerikanske presidenten som påstår.

FNs øverste domstol, Den internasjonale domstolen (ICJ), beordret onsdag Russland om å «umiddelbart stanse» militæroperasjonene sine i Ukraina. Det skriver FN på sine nettsider.

Onsdag var også Karim Khan, sjefetterforskeren i Den internasjonale krigsforbryterdomstolen (ICC), på besøk i Ukraina. ICC åpnet etterforskning av krigsforbrytelser 2. mars, og er den eneste permanente internasjonale domstolen som kan reise tiltale mot individuelle personer.

Foreløpig er ICJ imidlertid den eneste internasjonale domstolen som har kommet med en kjennelse om Ukraina-krisen. Den kommer etter at Ukraina trakk Russland for retten 27. februar, tre dager etter den russiske invasjonen.

Les også Ukraina hevder russiske styrker bombet Mariupols teater. Dette vet vi.

I de tre ukene krigen har rast, er nesten 700 sivile blitt registrert drept Ukraina, opplyste FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) tirsdag. Blant dem er det 48 barn. Over 1140 sivile er skadet i krigshandlingene.

Men de offisielle tallene er trolig langt lavere enn det virkelig tallet på drepte og sårede, skriver OHCHR.

ICJs kjennelser er bindende. Men det finnes ingen virkemidler for å tvinge Russland til å føye seg etter dommen. Dermed er det uklart om den vil ha noe annet enn en symbolsk betydning.

Den ble likevel godt mottatt av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj:

– ICJ har krevd at invasjonen øyeblikkelig stanser. Den kjennelsen er bindende i henhold til internasjonal lov. Russland må straks etterleve den. Dersom de ignorerer kjennelsen, vil Russland bli ytterligere isolert, sa presidenten i en kommentar.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

I vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppsummeringer av det viktigste som skjer når det er store internasjonale nyhetshendelser. Temaet vil endres avhengig av hvilke store hendelser som pågår. Tema akkurat nå: Krigen i Ukraina. Meld deg på her