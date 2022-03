Dette skjedde på krigens 17. dag

Flere flyktninger, offisielle tall på drepte soldater og et tysk-fransk krav om våpenhvile. Her er noe av det viktigste som har skjedd i Ukraina-krigen i dag.

En eldre kvinne knuger katten sin mens hun flykter fra hjembyen Irpin nord for Kyiv.

12. mars 2022 19:17 Sist oppdatert én time siden

Nesten 2,6 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger. De fleste har flyktet til Polen.

På grunn av mengden av ukrainske flyktninger i Europa, sørger nå den norske regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i Norge.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) understreker at det er viktig at de som kommer til Norge, eller som allerede er her, registrerer seg. For at norske myndigheter får kontroll med hvem som er i landet og for at de skal få midlertidig personnummer som gir tilgang på tjenester.

1. Ukraina opplyser om døde soldater

1300 ukrainske soldater er drept etter at Russland invaderte landet 24. februar. Det opplyste Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, på en pressekonferanse lørdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er første gang ukrainske myndigheter går ut med et tall på antallet drepte soldater.

På den samme pressekonferansen hevder Zelenskyj at 5–600 russiske soldater har overgitt seg det siste døgnet. Ingen av disse tallene er foreløpig bekreftet av uavhengige kilder.

2. FN: 579 bekreftede sivile dødsfall i Ukraina

Tallet inkluderer 42 barn og unge og er en økning på 15 fra fredag, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter.

I tillegg er det bekreftet at 1002 sivile er såret.

FN understreker at det reelle tallet antagelig er langt høyere, ettersom de kun teller tilfeller de kan bekrefte.

3. Ber om våpenhvile

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz var lørdag i telefonen med Russlands president Vladimir Putin i 75 minutter.

Macron og Scholz skal ha oppfordret Putin til å erklære en umiddelbar våpenhvile i Ukraina og gå i retning av en diplomatisk løsning, skriver CNN.

Fra russisk side var det en skarpere tone.

– Putin orienterte dem om den reelle situasjonen. Særlig pekte han på gjentatte brudd fra ukrainske sikkerhetsstyrker på normene i humanitær folkerett, heter det i en offisiell uttalelse fra Kreml.

4. Ber om at kidnappet ordfører settes fri

Før Scholz og Macron snakket med Putin, hadde de et telefonmøte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han ba de to om å kreve at Putins styrker setter fri ordføreren i Melitopol. Ifølge ukrainske myndigheter ble ordføreren bortført av russiske soldater fredag.

– I løpet av natten og i dag har vi snakket med partnerne våre om situasjonen angående ordføreren vår. Vårt krav er klart: Han må bli frigitt umiddelbart, sa Zelenskyj i en video offentliggjort av ukrainske myndigheter.

– Vi forventer at verdens ledere viser oss hvordan de kan påvirke situasjonen, sa Zelenskyj.

5. Vil angripe Vestens våpenforsyninger

Russlands viseutenriksminister Sergey Ryabkov sier at amerikanske våpenleveranser til Ukraina vil være legitime mål for de russiske styrkene. Uttalelsene er gjengitt av det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Uttalelsene avfeier Nato-sjef Jens Stoltenbergs advarsel om å angripe forsyningslinjene Nato-land benytter inn til Ukraina.

– Et angrep mot Nato-territorium, mot Nato-styrker og mot Nato-kapasiteter vil være et angrep mot Nato, sa Stoltenberg til canadiske CBC News tidligere i uken.