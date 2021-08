Cruiserederi kjemper for retten til å kreve vaksinepass

Norwegian Cruise Lines har et kjempeproblem: Helsemyndighetene krever at 95 prosent av passasjerene skal være vaksinert. Guvernøren i Florida vil bøtelegge alle som ber om å få se vaksinepass.

Miami er verdens største cruisehavn, mange skip har ligget i opplag siden mars i fjor.

10. aug. 2021 08:40 Sist oppdatert 7 minutter siden

Da koronapandemien rammet verden for halvannet år siden, ble cruisebransjen fremhevet som en versting. Kynikere fremstilte skipene som «laboratorieskåler for fremdyrking av virus». I mars i fjor ga amerikanske smittevernmyndigheter beskjed om at alle cruiseskipene måtte bli liggende ved kai.

Tusenvis av ansatte mistet jobben. Rederiene led enorme tap.

Norwegian Cruise Lines, cruiserederiet med norske røtter, skal ta opp igjen seilingene fra Miami i Florida 15. august. Men først må rederiet gå noen runder i rettsapparatet.

Fakta Norwegian Cruise Lines I 1966 gikk nordmannen Knut Kloster og israeleren Ted Arison sammen om å kjøpe et cruiseskip. Det ble begynnelsen på et økonomisk eventyr. I 2018 var det verdens tredje største cruiserederi. Før pandemien hadde det 33.000 ansatte. I dag er det ikke så mye mer enn navnet som er norsk. Rederiet eies av Norwegian Cruise Lines Holding. I år 2000 ble rederiet solgt til Star Cruises. Nå er aksjen notert på børsen i New York. Vis mer

NCLs skip Norwegian Epic, på vei inn til Miami for ti år siden.

Skyhøye bøter for å spørre om vaksinepass

Floridas republikanske guvernør, Ron DeSantis, har markert seg som en beinhard motstander av tvang i kampen mot covid-19. I mai skrev DeSantis under på en lov som forbyr krav om «vaksinepass».

Da rederiets krav om vaksineattest ble kjent, reagerte han kraftig. Ifølge The Financial Times lovet han å ilegge rederiet en bot på 5000 dollar for hver passasjer som ble spurt. Det tilsvarer 72.000 kroner.

Norwegian Cruise Lines problem er at de har lovet de føderale smittevernmyndighetene å forsikre seg om at minst 95 prosent av passasjerene er vaksinert. Toppsjefen Frank Del Rio sa til Reuters fredag at rederiet seiler til nesten 500 havner. Over alt er rederiets krav om vaksinepass og testing greit, unntatt i Florida.

Og uten mulighet til å seile ut fra Miami har hele bransjen et kjempeproblem. Rundt 60 prosent av USAs cruisetrafikk bruker havner i Florida.

Derfor saksøkte rederiet delstatens helseminister. Fredag hadde de sin dag i retten. Der hevdet advokatene at rederiet er offer i et politisk spill.

Guvernørens talskvinne, Christina Pushaw, reagerte med å hevde at søksmålet var grunnløst. Hun anklaget rederiet for å delta i de føderale smittevernmyndighetenes kamp mot mennesker som «ikke kan få vaksine, eller som har valgt ikke å bli vaksinert på grunn av helse, religion eller samvittighet.»

Hun lovet at DeSantis «ikke vil tolerere denne typen diskriminering».

En midlertidig seier

Kanskje var rederiet heldig. Den føderale dommeren som hørte saken ble utnevnt av den demokratiske presidenten Barack Obama. Dommer Kathleen Williams brukte lørdagen på å skrive en 60 siders uttalelse. Konklusjonen er at NCL sannsynligvis vil vinne fremtidige saker mot Florida og DeSantis.

Williams mener at rederiet har all grunn til å følge kravene fra de føderale myndighetene.

Dermed kan rederiet inntil videre kreve attester fra passasjerene sine.

Florida på smittetoppen

Guvernør DeSantis legger ikke skjul på at han kan tenke seg å kjempe om den republikanske nominasjonen før presidentvalget i 2024. Han legger seg så tett opp til tidligere president Donald Trump som mulig.

Mens advokatene hans kjempet mot NCL i retten fredag, lanserte DeSantis en ny regel. Dersom foreldre reagerer mot at skolen krever at barna bruker maske, skal de kunne bytte skole uten ekstra utgifter.

USAs helsemyndigheter bekymrer seg for utviklingen i delstaten. Torsdag lå det 12.373 koronapasienter på sykehus i Florida, ifølge Reuters.

Delstaten har omtrent 6 prosent av USAs innbyggere, men sto for 20 prosent av de nye smittetilfellene forrige uke.

The New York Times skriver at DeSantis gambler med en enormt høy innsats. Gjennom hele pandemien har han presset på for å begrense de økonomiske skadevirkningene. Dersom delstatens sykehussystem bryter sammen under presset, får guvernøren et kjempeproblem.

Guvernørens håp er at sykehusene klarer å håndtere den siste smittebølgen. Samtidig satser han på at økonomien klarer seg godt. Om begge deler slår til, kan han ha styrket sjansene sine til å bli presidentkandidat.