Putin og Erdogan går sammen for å få slutt på krigen i Syria

– De nødvendige betingelsene er innfridd for å kunne få en slutt på fraksjonskrigen i Syria. Det betyr endelige seier over terroristene og at forholdene vil bli slik at syrerne kan få tilbake et fredelig liv og sine hjem, sa Putin etter samtalene med Erdogan.

Han la til at Russland og Tyrkia vil arbeide for å få til en dypere samordning av innsatsen for å løse krisen i Syria. Erdogan kvitterte med å si at de to landene er fast bestemt på å samarbeide tett og gjennom det vise en felles vilje til å få slutt på konflikten.

Nedtrapping i nord

Etter samtaler i presidentpalasset i Ankara torsdag kveld, er Putin og Erdogan enige om å opprette en våpenhvilesone i den nordvestlige provinsen Idlib, som kontrolleres av IS. Området grenser opp til Tyrkia.

De to landene foreslo under fredssamtaler i den kasakhstanske hovedstaden Astana at det opprettes fire slike soner i Syria som kan overvåkes av militære observatører.

Sonen i Idlib er langt den mest betydningsfulle og Erdogan sa da også at de to statslederne ville legge ekstra trykk på å få den etablert.

Putin sa at det ikke har vært lett å få fullført avtalene som ble oppnådd i Astana, men la til at partene allerede har oppnådd positive resultater.

Mens situasjonen i deler av Syria, særlig i Aleppo-provinsen, har roet seg betydelig de siste månedene, er Idlib fortsatt gjenstand for harde kamper. Ifølge The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er 135 sivile blitt drept siden 19. september i Idlib- og Hama-provinsen, samt 168 IS-krigere og opprørere.

Var på frysepunktet

De to presidentene har diametralt motsatt syn på Assad-regimet, men sier ikke hvordan denne politiske nøtten skal knekkes. Under seks år med borgerkrig har Russland støttet president Bashar al-Assad, mens Tyrkia har systematisk støttet opprørerne som vil fjerne ham.

Forholdet mellom de to landene var på frysepunktet i 2015, da Tyrkia skjøt ned et russisk kampfly ved grensen til det syriske luftrommet. Siden da har de to presidentene kommet bedre overens med hverandre. De forsikrer at de vil støtte den territoriale integriteten i Syria og Irak, noe som betyr at en statsdannelse for kurderne ikke vil bli tolerert.

Et eksempel på bedre naboforhold er avtalen som ble inngått tidligere denne måneden om at Tyrkia skal kjøpe det russiskproduserte rakettforsvarssystemet S-400, en kontrakt som har utløst en viss bekymring hos Tyrkias NATO-allierte USA.