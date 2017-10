Las Vegas-massakren: Avfyrte ni skudd i sekundet

The New York Times har analysert videoer og lydopptak fra den dødeligste masseskytingen i moderne amerikanske historie.

Ved hjelp av analyseverktøy har de funnet ut at gjerningsmannen, 64 år gamle Stephen Paddock, avfyrte 90 skudd på 10 sekunder.

De har videre sammenlignet skuddtakten med nattklubbskytingen i Orlando i juni i fjor, hvor 49 personer ble drept og 53 skadet, samt skuddtakten til et helautomatisk våpen.

I Orlando ble det avfyrt 24 skudd på ni sekunder, mens et helautomatisk våpen avfyrer 98 skudd på syv sekunder.

Paddock har dermed trolig modifisert et halvautomatisk våpen slik at det har fått en høyere skuddtakt, kanskje ved bruk av en såkalt «trigger crank». The Wall Street Journal skriver at han har brukt en såkalt «bump stock» som gjør at halvautomatiske våpen kan skyte med høyere frekvens.

Begge innretningene er ulovlige i USA.

Bakgrunn: 59 mennesker bekreftet drept i massakre: Dette vet vi om masseskytingen i Las Vegas.

Brannalarmen førte politiet til Paddock

Ifølge The Washington Post var det hverken vitner eller lyden av skudd som gjorde at politiet fant ut hvilket av de 3309 rommene på hotellet Mandalay Bay Paddock befant seg i.

En pensjonert politimann, Randy Sutton, siterer kilder i politiet og forteller at det var brannalarmen utløst av kruttrøyken som førte SWAT-styrken til Paddocks hotellrom.

The New York Times beskriver sekundene da politiet tok seg inn på hotellrommet til Paddock. Han skal ha fyrt av skudd gjennom døren og truffet en sikkerhetsvakt i benet, før beredskapstroppen (SWAT) stormet inn. Så tok Paddock sitt eget liv, ifølge politiet.

Sikkerhetsvakten som ble skutt er fortsatt i live.

De har fått opplysningene fra politikilder som vil være anonyme, ettersom de ikke har fått lov til å oppgi detaljer rundt hendelsene.

Skal ha sjekket inn minst 10 kofferter

Tirsdag morgen ble det klart at politiet har funnet 23 våpen på Paddocks hotellrom. De har også funnet 19 våpen i hjemmet hans, i tillegg til eksplosiver og ammunisjon.

Hvordan fikk han så mange våpen inn på hotellrommet sitt? Til The New York Times uttaler Las Vegas-sheriff Lombardo at han skal ha sjekket inn minst 10 kofferter på rommet over en lengre periode, men at det ikke var tydelig at han hadde våpen på rommet. Det ble i går kjent at han sjekket inn på hotellrommet sannsynligvis forrige torsdag.

Våpenregisteret viser at Paddock kjøpte over to dusin våpen helt lovlig over en periode på flere år, ifølge The Washington Post. Blant annet kjøpte han flere våpen på butikken Guns and Guitars, Inc., en våpenforhandler i Mesquite, nord for Las Vegas.

Butikken har kommet med en uttalelse der de forsvarer salget. De understreker at alle lover ble fulgt og at det ikke var noen grunn til å tro at Paddock var ustabil.