Jorge og Maria Alonso (69) har allerede ventet i fire timer da Air Force One kommer seilende ned på rullebanen, akkurat i det solen senker seg i Mexicogulfen. Et brøl av forventning fyller flyplasshangaren i Pensacola, Florida. Hundrevis av mobiltelefoner strekker seg i været. Høyttaleranlegget spiller Elton Johns «Candle in the Wind».

Det er en perfekt regissert scene, og Jorge og Maria har orkesterplass – premien for å være de aller første som var på plass. Jorge retter på den røde MAGA-capsen. Senatorkandidat Rick Scott kommer bort og hilser. Rett bak ham følger guvernørkandidat Ron DeSantis, glisende fra øre til øre.