Paradebilen «Røde fane» er den dyreste bilen som produseres i Kina

Heiko Junge / NTB scanpix.

Hongqi (Røde fane) har tatt navnet sitt fra et kommunistsymbol, men er nå den dyreste bilen som produseres i Kina.

Toppmodellen L5 har en prislapp på nærmere 6 millioner kroner, og det er denne kongeparet blir kjørt rundt i under det pågående statsbesøket i landet.

Det karakteristiske kjøretøyet i retro-stil er også den offisielle «statsbilen» i Kina, og brukes av president Xi Jinping.

Inspirasjonen til designet kommer fra folkrepublikkens paradelimousin, Hongqi CA770, som var i produksjon fram til 1981.

Ikke noe fartsmonster

L5 ble satt i produksjon i 2014. Ifølge Forbes er modellen 5,55 meter lang og over to meter bred. Til vanlig veier bilen hele 3,2 tonn, men den armerte versjonen som kongeparet sitter i, veier trolig langt mer.

Motoren som skal trekke hele dette monsteret er ikke vanvittig kraftig. Det er en V12-motor med 402 hestekrefter, seks gir og firehjulstrekk. Hongqi opplyser ikke toppfart og akselerasjon, sannsynligvis fordi den ikke er særlig høy, skriver Forbes.

I baksetet har kongen og dronningen 1,2 meter med beinplass og et Bose-lydanlegg.

På panseret troner en stor rød fane, som sammen med retro-designet vitner om epoken da bilmerket ble født.

Kommunistbil

De første Hongqi-bilene ble satt i produksjon i 1958, og i lang tid var det kun partieliten som fikk kjøre dem.

Det skulle gå 14 år fra produksjonsstart til Mao Zedong for første gang kjørte en Hongqi, noe som skjedde da USAs president Richard Nixon besøkte Kina i 1972, ifølge en artikkel China Daily skrev i 2007. Kommunistlederen var likevel svært stolt over bilprosjektet.

I dag kjører de fleste rike kinesere og høytstående embetsmenn utenlandske biler.

Populær i statlige virksomheter

Hongqi hadde sin storhetstid under Mao, men flere modeller var også i produksjon utover 80-tallet. På 1990- og et stykke inn i 2000-tallet ble utenlandske biler solgt i Kina under Hongqi-merket, deriblant Audi 100 og Toyota Crown Majesta – som også i dag selges som en Hongqi-modell.

Den siste generasjonen kinesiskproduserte biler inkluderer blant annet kongebilen L5 og den mindre modellen L7, som i stor grad er kjøpt inn av statlige virksomheter.

Med disse, og flere andre nye modeller, håper man å ta bilmerket inn i framtiden.