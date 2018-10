En oversikt fra Reportere uten grenser viste at i 2017 ble 65 mediefolk drept på jobb, 50 av disse var journalister. 1. oktober i år hadde de registrert 56 journalistdrap.

– Tallene for hvor mange drap på journalister som oppklares er urovekkende lavt. Dette er et angrep på pressefriheten, og det setter journalister under press over store deler av verden, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen.

Norsk Journalistlag har tidligere meldt at 9 av 10 journalistdrap ikke blir oppklart. Dette mener generalsekretæren er et stort problem i pressen.

– Det er noen ting som går igjen. Journalister som jobber med maktmisbruk og korrupsjon blant høytstående politikere er i en utsatt posisjon. Det ligger en viss frykt der for at journalisten kommer for tett på, for nær sannheten, sier Floberghagen.

Brun, Thomas / NTB scanpix

Saudi-Arabia: Torturert, drept og partert

I Saudi-Arabia ble den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi drept på konsulatet i Istanbul. Det meldte statlig TV i Saudi-Arabia like etter midnatt lørdag.

Den 2. oktober gikk han inn i konsulatet for å få papirer som gjorde det mulig for ham å gifte seg med sin tyrkiske forlovede. Siden er det ingen som har sett ham. Tyrkiske myndigheter meldte at de tror Khashoggi ble torturert, drept og partert, og at liket deretter ble fjernet.

Han skal ha kommet i «nevekamp» med gruppen som ventet ham inne på konsulatet. Det er ikke gitt ytterligere opplysninger om årsaken til slagsmålet eller hvordan det endte med dødsfallet.

Hasan Jamali / TT NYHETSBYRÅN

Bulgaria: Voldtatt og drept

Tidlig i oktober ble den bulgarske journalisten Viktoria Marinova funnet voldtatt og drept. Hun ledet et TV-program som hadde lagt frem opplysninger om mulig misbruk av EU-midler.

I etterforskningen vurderte politiet om drapet kunne ha noen sammenheng med jobben hennes som programleder. En mann er pågrepet i Tyskland for drapet på journalisten.

EU-kommisjonen krever at drapet på Marinova skal etterforskes grundig. De vil sikre at journalister overalt skal være trygge.

– Det er en stor forskjell på Europa og andre deler av verden når det kommer til oppmerksomheten rundt dette. Det er mange journalistdrap som ikke omtales i mediene, særlig utenfor Europa, hvor man fortsatt lever med at gjerningsmenn går løse, sier Floberghagen.

Hun mener arbeidet med etterforskningen av journalistdrap gjøres for dårlig.

– Altfor mange av disse tilfellene går under radaren, legger generalsekretæren til.

Filip Dvorski / TT NYHETSBYRÅN

Slovakia: Skutt og drept

I Slovakia ble gravejournalisten Jan Kuciak og hans kone skutt og drept i slutten av februar.

Han jobbet med en sak som omhandlet mulige politiske forbindelser mellom italienske forretningsmenn i Slovakia, og den beryktede ’Ndragheta-mafiaen i Sør-Italia. Én kvinne og tre menn er siktet i forbindelse med drapet på journalisten.

Journalisten Daphne Caruana Gilzia, som ble drept i en bilbombe i oktober i fjor, arbeidet også med korrupsjon og mafiaforbindelser på Malta.

Hun hadde publisert flere anklager rettet mot Maltas statsminister knyttet til Panama Papers.

Hvem som er ansvarlige, er fremdeles ikke klart.

Bundas Engler / TT NYHETSBYRÅN

– Det er vanskelig å si hvordan man ideelt skulle jobbet med dette, men det er helt klart at landenes myndigheter må se på disse journalistdrapene som angrep på demokratiene, sier Floberghagen.

Hun påpeker at det er færre som viser vilje til å etterforske drapene mot journalister.

– Det er altfor mange som ikke respekterer pressefriheten, og dette har beveget seg nærmere Norge enn før. Flere og flere uttrykker misnøye mot journalistene, og viser en aggresjon mot pressens jakt på å grave frem sannheter, avslutter Floberghagen.