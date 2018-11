Argentina erklærer landesorg etter at ubåt ble funnet på 907 meters dyp

– Vi er nå på et stadium hvor det er åpnet for en seriøs etterforskning for å finne ut hva som skjedde, noe som er nødvendig for å hedre og respektere heltene og deres pårørende. De ønsker jeg all styrke til å komme over denne vanskelige tiden, sier president Mauricio Macri.

Etter et år med omfattende søk, ble ubåten funnet sør for Argentinas kyst.

AP / NTB scanpix

Ubåten ble funnet av en fjernstyrt miniubåt fra det amerikanske selskapet Ocean Infinity. De ble leid inn av argentinske myndigheter 7. september for å lete etter ubåten.

Holdt på å gi opp

Torsdag var de 48 timer unna å gi opp søket, før de så et ukjent objekt på havets bunn, som senere viste seg å være ubåten de søkte etter.

Kort tid etter funnet erkjente myndighetene overfor de pårørende at landet mangler «moderne teknologi» som trengs for å heise ubåten opp av vannet.

AP / NTB scanpix

President Mauricio Macri sier at den «fulle sannheten» om hva som skjedde med ubåten nå kan bli kjent dersom de får opp ubåten. Macri sier imidlertid at han ikke vet når eller om ubåten i det hele tatt kommer til å bli hevet.

Mangler teknologi

Marinekommandør Jose Luis Villan sier at det vil være opp til en føderal dommer å avgjøre hvorvidt det er mulig å berge deler av eller hele ARA San Juan.

Det er allerede bekreftet at ubåten har implodert, at den er knust av trykket. Grensen for hva en ubåt normalt tåler, er ved rundt 500 meters dyp.

Argentina Navy / TT NYHETSBYRÅN

Ettersom de mangler teknologien vil Argentina trolig bli nødt til å be om assistanse fra andre land, eventuelt betale Ocean Infinity eller et annet selskap for oppdraget. Det kan potensielt gjøre det vanskeligere å etterleve sparebudsjettet landets nasjonalforsamling nylig vedtok for å blidgjøre Det internasjonale pengefondet (IMF).

Federico Cosso / TT NYHETSBYRÅN

De pårørende er klare på at de ønsker at levningene etter deres kjære kommer til sin rett, samt at båtvraket heises opp slik at det kan granskes for å bidra til å unngå framtidige ulykker.

Så langt har Argentina brukt 25 millioner dollar på å finne ubåten, noe som tilsvarer 210 millioner norske kroner.