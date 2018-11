Manafort skal også ha møtt Wikileaks grunnlegger Julian Assange flere ganger. Det siste møtet skal ha funnet sted i mars 2016, skriver The Guardian, som siterer en «godt plassert kilde».

I mars 2016 var Manafort i ferd med å få en sentral posisjon i Donald Trumps presidentkampanje. Manafort ble samme måned valgkampsjef for Trump.

Møtet mellom Manafort og Assange skal ha funnet sted i Eucadors ambassade i London, der WikiLeaks-grunnleggeren har bodd siden 2012 for å unngå utlevering til Sverige og USA.

NEIL HALL / Reuters / NTB scanpix

CNN skriver, med henvisning til en kilde som ikke navngis, at Muellers etterforskere undersøker et møte som Manafort skal ha hatt med Ecuadors president, Lenin Moreno, i 2017.

Etterforskerne skal ha vært spesielt interessert i om Wikileaks eller Assange ble diskutert under møtet, forteller en kilde med «personlig kunnskap om saken» til CNN.

Russland

Få måneder etter det påståtte møtet mellom Assange og Manafort offentliggjorde Wikileaks e-poster som var stjålet fra Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta. Det er mistanke om at russiske hackere kan ha stått bak datainnbruddet.

RICK WILKING / Reuters / NTB scanpix

Dermed går møtet mellom Manafort og Assange rett inn i Muellers etterforskning av Russlands påståtte forsøk på å påvirke presidentvalget i USA i november 2016.

Paul Manafort ble i august kjent skyldig i åtte av 18 tiltalepunkter. Han ble altså dømt på åtte av disse punktene, som inkluderte skatteunndragelse og bankbedrageri, og risikerer flere år i fengsel.

– Løy til FBI

Mandag ble det kjent at Mueller mener at Manafort har løyet for etterforskerne fra det føderale politiet FBI.

«Manaforts «løgner og forbrytelser» under flere avhør med etterforskere som jobbet for Mueller og FBI, fritar FBI fra alle løfter de ga Manafort i tilståelsesavtalen», heter det i et dokument som ble levert inn til en domstol mandag, og som New York Times har fått tak i.

Det kommer ikke frem hva Manafort skal ha løyet om.