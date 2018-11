Estland sier nei til FNs migrasjonspakt

Justisminister Urmas Reinsalu sier han er bekymret for at FN-avtalen blir en del av folkeretten og begrenser Estlands mulighet til å bestemme over egen flyktningpolitikk.

– Da vi dannet denne koalisjonen, ble vi enige om at avgjørelser skulle bli enstemmig vedtatt. Dessverre skjedde ikke det i dag, sier statsminister Jüri Ratas.

Australia, Østerrike, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn og USA har alle nektet å signere avtalen.

Arbeidet med avtalen Global Compact for Migration skal etter planen sluttføres under en konferanse i Marokko 10. til 11. desember. Det ble enighet om den endelige teksten i juli etter 18 måneders forhandlinger.

Avtalen har som mål å styre global migrasjon og styrke rettighetene til migranter og flyktninger.