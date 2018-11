SISTE: Etter et langt og følelsesladet møte i Downing Street, kom Theresa May klokken 20.30 ut på trappen for å si de forløsende ord: Den britiske regjeringen stiller seg bak Theresa May og støtter den fremforhandlede brexitavtalen.

– Regjeringen har besluttet å gå videre med avtaleutkastet, sa May i en kort uttalelse til pressen utenfor statsministerboligen onsdag kveld.

– Dette er et avgjørende skritt som setter oss i stand til å gå videre og sluttføre avtalen i dagene som kommer, sa statsministeren.

Hun la til at beslutningen er i nasjonens beste interesse, men sa også:

– Jeg vet dagene som kommer vil bli vanskelige.

Hun la også til: Mens regjeringen stiller seg bak utkastet til brexitavtale, åpnes det også for at de som måtte være uenige, kan tre ut av regjeringen.

En lang vei å gå

Dermed ser det første vanskelige hindreret til å være passert for Theresa May.

Men allerede torsdag morgen vil hun gi en redegjørelse for det britiske parlamentet. Det fortalte hun pressen onsdag kveld.

Da må hun klare å verbevise det britiske parlamentet om at dette er den beste avtalen britiene kan få.

Enkelte partifeller er allerede så rasende at de snakker om å prøve å kvitte seg med May som partileder, ifølge BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

– En høytstående kilde i det konservative partiet forteller meg at raseriet blant brexit-tilhengerne er så stor at det er sannsynlig at det blir et mistillitsforslag allerede i morgen torsdag, skriver Kuenssberg på Twitter.

Senior tory tells me Brexiteer anger so high that seems likely there will be a call for no confidence vote tomorrow - letters going in

Lettelse i Brussel

Avtaleutkastet, som skal være mellom 400 og 600 sider langt, var et resultat av intense og langvarige forhandlinger. Snart to og et halvt år er gått siden britene besluttet i en folkeavstemning at landet skulle melde seg ut av EU.

Det sentrale spørsmålet har hele tiden vært hva slags forhold Storbritannia og EU skal ha etter skilsmissen.

I Brussel var det det onsdag kveld lettelse over avgjørelsen i London.

EUs brexit-forhandler Michel Barnier vil kommentere enigheten om et utkast til skilsmisseavtale med Storbritannia klokka 21.

Så langt har de andre medlemslandene i Unionen ennå ikke fått lese gjennom avtaleutkastet, får NTB opplyst.

Det er ventet at hele utkastet til brexitavtalen blir gjort offentlig nå som den britiske regjeringen har sagt seg villig til å gå videre med teksten.

Irland-grensen forblir åpen

Mays nye avtaleutkast har mange likheter med EØS-avtalen som Norge er en del av.

Utkastet innebærer at britene forblir i en tollunion med EU – men det er knyttet mye forvirring og sterke følelser til hvor permanent denne løsningen vil være.

Tollunionen løser problemet om hva som skulle skje med grensen mellom EU-landet Irland og britiske Nord-Irland etter utmeldingen – tollunionen gjør at grensen kan forbli åpen.





Avtalen innebærer trolig også at Storbritannia skal rette seg etter en mengde EU-reguleringer for å sikre like konkurransevilkår på begge sider av Den britiske kanal.

Langt igjen til mål

Hun møter også skepsis både i lokale skotske styremakter og hos unionistpartiet DUP i Nord-Irland, som May er avhengig av for å sikre flertall i parlamentet.

Tory MP Peter Bone warns Theresa May that if reports about a draft Brexit deal are correct "today you will lose the support of many Conservative MPs and millions of voters".



PM says she's "delivering" on the referendum result





Opposisjonspartiet Labour er også sterkt skeptiske. Partileder Jeremy Corbyn har sagt at avtalen trolig ikke vil sikre britiske arbeidsplasser eller det britiske markedet, og at partiet derfor trolig vil stemme nei.

Tidligere Labour-leder og statsminister Tony Blair mener at partiet bør gå inn for en ny folkeavstemning for å se om britene fortsatt ønsker å forlate EU.