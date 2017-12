Russiske medier: Flere døde etter at en buss kjørte ned en fotgjengerundergang

Den statlige TV-kanalen RT viser bilder av bussen, som har kjørt ned en trapp og kollidert med taket til undergangen. På vei ned trappen traff bussen flere mennesker.

Ifølge RT og nyhetsbyrået Interfax er fire mennesker døde. Det statlige nyhetsbyrået Sputnik melder at fem er døde og 15 er skadet.

Sputnik omtaler hendelsen som en ulykke. Kilder i politiet opplyser at det ikke mistenker at det er et terrorangrep. Også Interfax' kilder opplyser at teknisk svikt trolig ligger bak.

Hendelsen skjedde ved en Kutuzovskij-avenyens underganger, like i nærheten av undergrunnsstasjonen Slavjanskij bulvar, som ligger vest i den russiske hovedstaden.

Reuters

Politiet mistenker to mulige årsaker til ulykken, ifølge Sputnik: Bussens bremser kan ha sviktet, eller hendelsen kan ha skjedd på grunn av en annen bil, opplyser byråets kilder.

– Bussjåføren en pågrepet, og tilstanden hans gjør at han kan avhøres, sier en politikilde til Interfax.