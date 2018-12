Turistguiden Mohammed Jalal: – De tre mennene satte opp sitt telt 500–600 meter bak kvinnenes telt

– Jeg advarte dem om at det kunne være glatt i fjellet, men det virket som om de hadde det rette utstyret og visste hvordan de skulle te seg, sier turistguiden Mohammed Jalal (30) til Aftenposten.

Han forteller at han møtte norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) da han var guide for tre australiere og på vei ned fra Toubkal-fjellet.

Mohammed forteller at de to kvinnene etter å ha vært oppe ved fjellet kom ned i dalen ved Chamharouch, der de satte opp teltet sitt.

– Satte opp sitt telt bak kvinnenes telt

De tre mistenkte mennene skal også ha vært på fjelltur, men skal ha kommet inn i fjellområdet etter de to kvinnene.

– De tre mennene satte opp sitt telt 500–600 meter bak kvinnenes telt. Etter at drapet hadde skjedd, sto mennenes telt igjen, mens de selv var forsvunnet, ifølge Mohammed.

I teltet skal politiet ha funnet ID-papiret til den ene av de mistenkte. Alle de tre mistenkte ble pågrepet tirsdag.

Til Aftenposten understreker en kilde i det lokale politiet at de ikke har fått bekreftet at det var de tre mistenkte som begikk drapene. De påpeker imidlertid at de tre mennene og de drepte ble filmet av et overvåkingskamera idet de beveget seg opp mot plassen der drapene skjedde.

Ifølge Morocco World News kom de to studievenninnene til området onsdag 12. desember, og skal ha teltet nær den populære basecampen Club Alpin Francais (CAF).

Norsk politimann i området

Kripos opplyser til Aftenposten tirsdag formiddag at en norsk politimann, som jobber for Politiets utlendingsenhet ved ambassaden i Rabat, er sendt til området der dobbeltdrapet fant sted.

– Han reiste mot åstedet i Atlasfjellene i Marokko tirsdag, opplyser kommunikasjonsrådgiver Axel Due ved Kripos.

Politimannen skal være bindeledd mellom lokale myndigheter, lokalt politi og norske myndigheter.