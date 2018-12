Kina nærmer seg «The Dark Side of the Moon»

Det kinesiske romskipet Chang'e-4, ble lansert i de tidlige morgentimene lørdag og markerer starten på en lang reise til «The Dark Side of the Moon».

Mørkesiden av månene er månens bakside som alltid vender bort fra jorden. Den har aldri blitt utforsket av mennesker eller romfartøy. Den vellykkede lanseringen vil derfor kunne gjøre Kina til det første landet i verden til å lande på månens mørkeside.

Kina har forberedt seg på dette øyeblikket i årevis. Det er ventet at fartøyet vil lande på månen rundt nyttår for å gjennomføre eksperimenter og utforske det uberørte terrenget.

Kina ønsker å gjennomføre den historisk månelandingen for å markere seg som et land med høy økonomisk vekst og teknologisk ekspertise, som bevis på at Kommunistpartiet har klart å få landet ut av fattigdom. Landet har i en årrekke prioritert romfartsprogrammet sitt, og president Xi Jinping har tidligere tatt til orde for å gjøre Kina til en supermakt i verdensrommet.

Kinesiske spesialister snakker også om å sende et menneske til månen før 2020, og ha en operativ romstasjon i verdensrommet på samme tid.