Trump valgte å droppe den årlige korrespondentmiddagen med journalister i Det hvite hus lørdag for andre år på rad.

Han valgte i stedet å stille opp på et valgkamparrangement i Washington i delstaten Michigan.

Tilhengerne hans ropte taktfast «Nobel, Nobel, Nobel» da han snakket om det forestående møtet som er planlagt med Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

– Nobel. Hehe. Jeg vil bare få gjort jobben, sa Trump muntert.

The crowd in Washington Township, Michigan, chants "Nobel! Nobel!" as President Trump talks about North Korea https://t.co/kJpWyc3OCW pic.twitter.com/5CttGVvcJD — CNN (@CNN) April 29, 2018

Angrep Comey

Her gikk han blant annet til angrep på Comey, som han sparket i mai i fjor.

Comey ga nylig ut en bok hvor han sammenlignet Trump med en «mafiaboss» som krever lojalitet.

– Comey er en løgner og en som lekker. Jeg gjorde dere en tjeneste da jeg sparket den fyren, fortsatte Trump.

Ut mot Demokratene

Også Demokratene fikk gjennomgå lørdag kveld. Han anklaget flere demokrater for å være milde når det gjelder kriminalitet og innvandring. Presidenten sa også at de ikke støtter militæret.

– Demokratene bryr seg ikke om militæret eller grensene. Jeg tror ikke de bryr seg om kriminalitet, sa han.

Trump uttalte også at han kan komme til å støtte en såkalt «shutdown» av statlige kontorer til høsten om ikke Kongressen godkjenner kravet hans om finansiering av muren han ønsker seg langs grensen til Mexico.

«Falske nyheter»

Presidenten kom også med skarpe angrep mot mediene og kritiserte dem for dekningen av etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget. Han mente at når mediene referer til kilder i artikler, er det kun løgn.

– Kilder finnes ikke. Disse folkene er veldig uærlige folk, mange av dem. Falske nyheter. Veldig uærlig, konstaterte Trump.

Deretter henviste han til korrespondentmiddagen som gikk av stabelen i hovedstaden samtidig som arrangementet i Michigan.

– Er dette bedre enn den påtatte korrespondentmiddagen i Det hvite hus? Er dette kjekkere, spurte han tilhengerne og høstet stor jubel.

– Jeg kunne stått der i kveld og smilt som om jeg elsker det, mens de angriper deg med skudd etter skudd. Disse folkene, de hater dere.

Trump likevel tema

Trump sendte i sitt sted Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Sanders til middagen. Men her sørget komiker Michelle Wolf for at Trump fortsatt var midtpunktet for en vits eller to selv om han ikke var til stede.

– Det er 2018, og jeg er en kvinne, så jeg kan ikke ties med mindre du ber Michael Cohen overføre 130.000 dollar til meg, spøkte Wolf.

Hun refererte til Trumps advokat som betalte pornoskuespilleren Stormy Daniels denne summen, angivelig for ikke å snakke om sitt forhold til Trump.

Presidenten brøt også i fjor med tradisjonen som startet i 1921 da amerikanske presidenter begynte å bli invitert til den årlige middagen.

Det var første gang på 36 år at en president hadde unnlatt å delta.