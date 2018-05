Søsteren ble beryktet i nøtteskandale. Nå måtte også lillesøsteren be om unnskyldning.

Cho Hyun-min måtte møte hos politiet tirsdag morgen for å forklare seg. Da kom hun samtidig med en unnskyldning til direktesendte tv-sendinger.

Det som kan fremstå som en bagatell blir sett på som nok et eksempel på maktmisbruk fra en av Sør-Koreas mektigste familier. Ifølge nyhetsbyrået AP er det økende press mot disse elite-familiene for å avgi makt, en makt som de har fått via besteforeldre som dannet selskapene for en generasjon eller to siden. Irritasjonen retter seg særlig mot det som blir sett på som uakseptabel oppførsel fra de søkkrike arvingene i disse mektige selskapene.

– Jeg er lei meg for at jeg har skapt problemer, sa Cho Huyn-min da hun møtte pressen. Hun skal ha kastet et glass med jus på noen under et forretningsmøte i forrige måned.

Beryktet etter nøtteskandale

Cho har alt gått av fra lederjobben hun hadde i Korean Air. Der hadde hun ansvar for markedsføring. Men både hun og storesøsteren Cho Hyun-ah (44) har sørget for at familienavnet har fått mye negativ oppmerksomhet.

I 2014 ble storesøsteren verdenskjent etter en episode på et Korean Air-fly. Hun satt selv på første klasse da makadamianøttene skulle deles ut. Men Cho, som hadde ansvar for kabintjenestene, skjelte ut flyvertinnene for å ha serverte nøttene i pose og ikke på fat, slik manualen tilsa. Hun tvang flyet, som hadde kommet noen meter ut på rullebanen, til å vende tilbake til gaten.

Lee Jin-man / TT NYHETSBYRÅN

Snuoperasjonen førte til pågripelse og fengsling, men en sørkoreansk ankedomstol omgjorde fengselsstraffen slik at hun etter hvert kunne vende tilbake til familieselskapet. Men i forrige måned annonserte faren, styreleder Cho Yang-ho i Korean Air, at begge døtrene forlater sine stillinger.

Mektige familieselskaper

Ifølge nyhetsbyrået AP har ansatte i Korean Air anklaget familien for å ha trakassert ansatte også ved andre anledninger. Tollmyndighetene undersøker dessuten påstander om smuggling og skatteunndragelse. Anklagen går ut på at familien kjøpte luksusgoder og unngikk toll fordi de ble fremstilt som leveranser til Korean Air.

Selskapet som eier Korean Air ble grunnlagt av bestefaren til Cho-søstrene. Det regnes som et av de femten største selskapene i Sør-Korea. Det er et av industri- og næringskonglomeratene som var med å bygge opp økonomien Sør-Korea etter Korea-krigen. Samsung, Hunday og LG er alle eksempler på disse såkalte chaebolene.