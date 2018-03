Det innvandringskritiske Italia stormer frem. Partiene som kan få makten, har lovet massedeportasjoner.

– Vi har rett til å styre, og det er vår plikt, sier Salvini etter valgresultatet.

Partiet han leder, har etablert seg som den største maktfaktoren på høyresiden i italiensk politikk etter at det ved søndagens valg fikk vesentlig større oppslutning enn Silvio Berlusconis mer moderate Forza Italia.

Bak suksessen ligger et stort strategiskifte, forklarer Pietro Castelli Gattinara ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Lega Nord var i utgangspunktet et populistisk, regionalt, men klart antifascistisk parti.

– Med valget av Matteo Salvini som leder, beveget det seg klart mot høyre, sier han.

Partiet har endret navnet, fjernet «Nord» og retter seg mot hele landet. Kampen for separatisme er blitt byttet ut med en dyp skepsis til innvandring, et budskap som resonnerte med mange italienske velgere ved dette valget.

Over 600.000 migranter

De siste fire årene har 625.000 migranter ankommet Italia over Middelhavet, viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Og mens mange av dem tidligere reiste videre til land i Nord-Europa, endret situasjonen seg etter migrantkrisen høsten 2015. Da trappet landene lenger nord opp kontrollen av grensene mot Italia. Dermed har langt færre migranter sluppet igjennom, og mange er strandet i landet.

Tallet på mennesker som kommer over Middelhavet har avtatt siden sommeren 2017, etter at italienske myndigheter, i samarbeid med EU, brukte betydelige ressurser for å få bukt med menneskehandelen. Italia er også blitt beskyldt for å betale krigsherrer og kriminelle grupper i Libya for å stoppe strømmen.

Skyteepisode satte søkelyset på innvandring

Men til tross for at det kommer færre migranter, er utfordringene i Italia fortsatt store, og migrasjon ble et hovedtema i valgkampen.

Særlig en hendelse i byen Macerata for en måned siden fikk mye oppmerksomhet: En 28-åring med fortid som aktivist i Lega Nord kjørte rundt og skjøt fra en bil og skadet seks afrikanske migranter. Han var svøpt i et italiensk flagg da han ble pågrepet, skal ha gjort fascisthilsen og skal ha sagt «lenge leve Italia». 28-åringen skal ha uttalt at skuddene var en revansje for at en 18 år gammel kvinne fra Roma hadde blitt drept og partert noen dager tidligere. En innvandrer fra Nigeria var siktet i forbindelse med drapet.

– Det er overraskende at denne hendelsen ikke tok stemmer fra Lega, men i stedet ser ut til å bidratt til deres suksess, sier forsker Gattinara.

Han tror hendelsen ga Matteo Salvinis høyrepopulistiske parti drahjelp fordi det satte søkelyset på migranter. Og ingen av de etablerte partiene kom med klar nok fordømmelse, mener han. I stedet begynte Silvio Berlusconi å snakke om hvor mange migranter han skulle kaste ut, og innenriksministeren sa at han hadde fryktet ting som dette, sier Gattinara.

– Men det ble ikke sagt noe om hvordan Salvinis retorikk kunne øke spenningen, fortsetter han.

Mange vil ha strengere politikk

I valgkampen lovet Lega-leder Salvini å gå hardt til verks for å få bukt med innvandringen. Han sa blant annet at han at skulle få deportert hundretusenvis av migranter fra Italia i løpet av regjeringsperioden. Det samme har Berlusconi lovet. Det tredje største partiet i høyrekoalisjonen, Brødre av Italia, er også svært kritisk til innvandring. Partiet økte oppslutningen fra 1,1 til 4,4 prosent.

– Hvis vi trenger en blokade, vil vi gjennomføre en blokade. Hvis vi trenger skyttergraver, vil vi grave skyttergraver. Ingen skal komme inn i Italia ulovlig, sa partileder Giorgia Meloni i valgkampen.

Alessandro Bianchi, Reuters/NTB scanpix

Femstjernersbevegelsen, som endte opp som største enkeltparti i valget, har ikke hatt innvandring som sin fanesak, men også de har tatt til orde for en strengere linje.

Partiets statsministerkandidat, Luigi Di Maio, har tidligere beskrevet søk- og redningsbåtene som har plukket opp migranter utenfor Libya som en «sjøtaxitjeneste». Partiets grunnlegger, komikeren Beppe Grillo, sendte i 2015 ut en beryktet Twitter-melding der han krevde valg snarest, «før Roma er oversvømt av rotter, søppel og illegale immigranter.»

Dyrt å deportere

Eksperter understreker at det å gjøre noe med innvandringen er lettere sagt enn gjort. Løftet om kraftig økte returer kan for eksempel bli vanskelig å gjennomføre.

Én grunn er kostnadene. Migrantene må innlosjeres i interneringsleirer, fly må chartres og lønninger betales. Ifølge The Independent er det snakk om to vakter pr. person.

«I 2016 kostet det 115.000 euro (990.000 kroner) å sende tilbake 29 tunisiere », skriver avisen.

I tillegg er landene migrantene skal returneres til, ofte motvillige.

«Italia har bilaterale returavtaler med 24 ikke-europeiske land, men migrantene kan ofte ikke la seg identifisere, eller landene nekter å vedkjenne seg dem», skriver The Independent.

I fjor returnerte Italia 6500 migranter, opp fra 5200 året før.

De var en del av det rike Europa. Nå kan landet ende i fattigklubben.

Blir gjort til syndebukk

Ekstremisme-forsker Gattinara mener Lega har mye til felles med franske Nasjonal Front. Det franske partiets leder, Marine Le Pen, var også en av de første til å gratulere sin «allierte» Matteo Salvini. En stor forskjell er imidlertid at Lega er del av en koalisjon og har sittet i regjering i mange år. Nasjonal Front er isolert politisk i Frankrike.

Den italienske forskeren forklarer den økte oppslutningen om innvandringskritiske partier med både den politiske og økonomiske krisen i Italia, og han mener det bidrar til å gjøre innvandrere til syndebukk.

Gattinara mener det handler mer om at Italia har mislykkes i håndteringen av migrantkrisen enn om antallet migranter, og at de høyrepopulistiske partiene har lykkes i å skape en følelse av usikkerhet.

– En typisk feil, som blant annet det sosialdemokratiske partiet har gjort, er at de ikke har evnet å skape sin egen stemme i spørsmålet om migrasjon, sier forskeren, som mener de i for stor grad har sluttet seg til retorikken til de innvandringskritiske partiene.

– Kan Salvini bli statsminister?

– Det er veldig komplisert hvordan man utpeker statsminister. Teknisk sett er det mulig, for det største partiet i koalisjonen skal foreslå statsminister. Men dette må godtas av presidenten, og da må kandidaten godgjøre at han har en majoritet bak seg. Det er vanskelig å se at han har det nå.