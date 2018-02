Minst fem omkommet i snøstorm i Japan

Tre av dødsfallene fant sted i prefekturet Niigata. Her ble en 90 år gammel bonde funnet død i et snødekt avløp, mens en 78 år gammel mann døde etter ha knekt nakken da han forsøkte å fjerne snø fra hustaket sitt.

Politiet fant også en 62 år gammel kvinne død i et avløp etter at hun hadde gått ut for å måke snø.

De to andre dødsfallene beskrives også som snørelaterte hendelser og fant sted i prefekturene Fukuoka and Miyagi, melder det japanske nyhetsbyrået Kyodo News sent mandag lokal tid.

Uværet har også skapt kaos i trafikken.

Rundt 1.500 kjøretøy sto forrige uke fast på en snødekt vei i Hokuriku-regionen, noe som førte til at regjeringen måtte sende over 1.400 soldater til området. Noen kjøretøy ble stående fast så lenge som tre døgn.

Japan har blitt rammet av flere snøstormer i år. I januar opplevde Tokyo det kraftigste snøfallet på fire år, noe som resulterte i over 700 trafikkuhell.