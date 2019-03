Norge er bekymret etter meldingene om at den iranske advokaten Nasrin Sotoudeh er blitt dømt til 38 års fengsel og 148 piskeslag.

Det sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet.

Advokat Nasrin Sotoudeh har gjort seg bemerket som en forsvarer av kvinners rettigheter i Iran. Blant annet har hun forsvart kvinner som har protestert mot tvungen bruk av hijab.

– Hun ville bruke sin rett til å velge hva hun skulle ha på seg, sa Sotoudeh om en av kvinnene som hadde protestert i Teherans gater. Det sa hun til Aftenposten da vi snakket med henne i Teheran i februar i fjor, fire måneder før hun ble fengslet.

– En ufattelig hard dom

Den samlede dommen mot Nasrin Sotoudeh er 38 års fengsel og 148 piskeslag, ifølge hennes ektemann. Hun ble arrestert i juni i fjor og fikk da vite at hun var blitt dømt til fem års fengsel i 2016, i en rettssak der hun selv ikke var til stede.

Dernest skal hun ha blitt dømt til 33 års fengsel og 148 piskeslag i Revolusjonsdomstolen i Teheran, ifølge Facebook-siden til ektemannen Reza Khandan. Rettssaken foregikk i desember, nok en gang uten at Sotoudeh var til stede. Hun boikotten rettssaken fordi hun ble nektet retten til å velge sin egen forsvarer.

Ektemannen Reza Khandan ble selv dømt til seks års fengsel i januar.

– Iranske myndigheter har valgt å følge opp den internasjonale kvinnedagen med å idømme en velkjent og høyt ansett forsvarer av kvinners menneskerettigheter en ufattelig hard dom, sier Michael Page, nestleder for Midtøsten-avdelingen i Human Rights Watch.

Fakta: Nasrin Sotoudeh Nasrin Sotoudeh (55) er en iransk advokat som har gjort seg bemerket som en forkjemper for menneskerettighetene i Iran. Hun ble også fengslet i 2009 og dømt til 11 års fengsel for å ha vært med på å opprette en organisasjon for menneskerettigheter. Dommen ble senere redusert og hun slapp ut av fengsel i 2013. I 2018 var hun forsvarer for minst en av kvinnene som ble arrestert for å ha protestert mot det iranske påbudet om at kvinner må gå med et slør som dekker håret. Hun ble arrestert i juni i fjor og har sittet fengslet siden. Europaparlamentet ga Sakharov-prisen for menneskerettigheter til Sotoudeh i 2012.

AP/NTB scanpix

Dommeren hevder dommen er på «bare» syv års fengsel

Det synes å være noe uenighet om hva slags straff Nasrin Sotoudeh egentlig har fått. Dommeren som dømte henne, sier hun etter rettssaken i desember «bare» ble dømt til syv års fengsel.

Sotoudeh ble dømt til fem års fengsel for «møter og konspirasjon mot staten» og til to års fengsel for å ha fornærmet landets øverste leder ayatollah Ali Khamenei, opplyser dommer Mohammed Moghiseh til det iranske nyhetsbyrået ISNA.

Sotoudehs ektemann sier familien ikke er blitt gjort kjent med denne dommen.

– Den nylige dommen på minst syv års fengsel er en urovekkende utvikling, sier talsperson Maja Kocijancic ved EUs utenrikstjeneste.

Norsk UD sier de har vært svært bekymret over menneskerettighetssituasjonen i Iran.

– Domsavsigelsen mot advokat Nasrin Sotoudeh på minimum syv år gir ytterligere grunn til sterk bekymring, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Han sier UD vil følge opp den konkrete saken, i nært samarbeid med EU og nærstående land. Han sier de vil kalle inn den iranske ambassadøren.

– Blir uvel av dommen

Dommen mot Nasrin Sotoudeh har provosert flere norske politikere kraftig.

– Jeg blir både uvel og kampklar når jeg leser om dette. Nasrin Sotoudeh er en av de modigste kvinnene verden har. Med eget liv og helse som innsats kjemper hun for kvinners selvskrevne rett til å være fullverdige frie mennesker, skriver stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, i en e-post til Aftenposten. Hun er likestillingspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Trettebergstuen mener Sotoudehs kamp virker, «fordi det skremmer tydeligvis vannet av det iranske prestestyret så mye at de vil piske henne til taushet». Hun sier verdenssamfunnet må stille opp og forventer at regjeringen og Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide gjør alt de kan for å støtte Sotoudeh.

Hun har sendt et spørsmål til statsråden for å få avklart hva som er gjort og hva Regjeringen vil gjøre nå.

CHRISTIAN LUTZ / AP/NTB scanpix

– Norge må vurdere å gjøre mer enn bare å protestere

Venstre-politiker Abid Raja mener Regjeringen må vurdere å hente hjem den norske ambassadøren dersom Iran ikke omgjør dommen mot Sotoudeh.

– Vi må bli rasende, og alle frie mennesker må kreve av sine regjeringer å protesterer høylytt, men også vurderer andre skritt. Som å kalle hjem sine ambassadører om Iran ikke snur!, skriver Raja i en e-post til Aftenposten. Han er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. – Det er vår samtid, vår vakt. Det hjelper ikke å bare si «vi protesterer».