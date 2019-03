EU-land vil ha internasjonalt tribunal for IS-krigere

– Det blir ikke enkelt, men jeg mener det vil være den riktige tingen å gjøre. Terror er et internasjonalt fenomen, og da bør det rettslige svaret også være internasjonalt, sa Tysklands innenriksminister Horst Seehofer på vei inn til EUs justis- og innenriksministermøte i Brussel torsdag.

Også Finlands innenriksminister Kai Mykkänen stilte seg bak det svenske initiativet.

– Jeg tror ikke noen føler noen sympati for de menneskene som er blitt med i IS i voksen alder. Og vi ønsker ikke å hente dem hjem, sa Mykkänen.

Sverige tok opp forslaget på en uformell frokost for nordiske land i forkant av ministermøtet. Der deltok også Norges justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg sier han fikk god støtte fra sine nordiske kolleger.

– Jeg mener det finnes et momentum for å ta opp dette spørsmålet nå, sa Damberg.

Det svenske forslaget er at det bør opprettes et internasjonalt tribunal i regionen, slik at europeere som har kjempet for IS i Syria og Irak, kan straffeforfølges der forbrytelsene har funnet sted.