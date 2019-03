Den fengslede menneskerettighetsadvokaten Nasrin Sotoudeh ble dømt til det maksimale av det hun kunne få i Revolusjonsdomstolen i Teheran. Straffen blir på 38 års fengsel og 148 piskeslag, opplyser hennes ektemann Reza Khandan på Facebook, melder Reuters.

Den fremstående advokaten var tiltalt for å spre informasjon som gikk imot staten, for å fornærme landets øverste leder og for å være en spion. Det opplyste hennes advokat, Payam Derafshan, til det iranske nyhetsbyrået IRNA i desember.

SalamPix/ABACA

Iranske kvinner vil selv velge hva de skal ha på seg

Iranske kvinner begynte ved årsskiftet mellom 2017 og 2018 å trosse påbudet om å bruke slør som dekker håret. Noen tok av seg sløret, festet det til en stokk og viftet med det.

Nasrin Sotoudeh (55) forsvarte en av disse kvinnene og snakket med Aftenposten om saken da vi var i Teheran i februar i fjor.

– Hun ville bruke sin rett til å velge hva hun skulle ha på seg, sa Sotoudeh om sin klient.

Hun har også tidligere blitt fengslet av presteregimet

Sotoudeh har også tidligere blitt dømt til fengsel for sin aktivisme. I 2009 ble hun dømt til 11 års fengsel for å ha vært med på å starte en menneskerettighetsgruppe. Straffen ble senere forkortet og hun slapp ut av fengsel i 2013.

Sotoudeh ble dømt uten at hun selv var til stede i rettslokalet. Hun nektet å møte opp fordi domstolen hadde nektet henne å få velge sin egen forsvarer. Hennes ektemann er også blitt dømt til seks års fengsel, blant annet for å ha lagt ut meldinger på Facebook om konas sak.

Hadi Mizban / AP/NTB scanpix

– Sotoudeh er en samvittighetsfange

Noen av bevisene som har vært ført mot henne er at hun åpent har kritisert hijabpåbudet, at hun har tatt av seg hijaben under fengselsbesøk og at hun har forsvart andre kvinner som har protestert mot det samme påbudet.

Det er også brukt som bevis mot henne at hun har gitt intervjuer om hvordan enkelte kvinner er blitt brutalt arrestert i forbindelse med protester mot hijabforbudet og at noen har lagt ned blomster på et sted en slik arrestasjon fant sted.

– Amnesty ser henne selvsagt som en samvittighetsfange som er fengslet for å utøve sitt yrke som forsvarsadvokat og for å benytte sin grunnleggende menneskerett, ytringsfriheten, sa generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge da det ble klart at Sotoudeh var blitt funnet skyldig.

– Viser at det ikke finnes rettssikkerhet i Iran

John Peder Egenæs sier den strenge straffen mot Sotoudeh er en skandale.

– Dette er en skandale og viser at det ikke finnes rettssikkerhet i Iran. Nasrin Sotoudeh har bare gjort jobben sin som forsvarsadvokat og benyttet ytringsfriheten sin som menneskerettighetsaktivist. En stat som dømmer et menneske til tortur og noe bortimot en livstid i fengsel for sånt må møte motbør fra det internasjonale samfunn. Vi i Amnesty i Norge ber norske myndigheter protestere høylytt på dette overlagte justismordet.