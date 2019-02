Løgn, rasisme og utroskap. Dette er noe av det USA skal få høre om når Trumps tidligere advokat Michael Cohen vitner i Representantenes hus onsdag, ifølge The Wall Street Journal.

«Jeg skammer meg for jeg vet hva Donald Trump er. Han er en rasist. Han er en svindler,» står det i erklæringen Michael Cohen planlegger å lese opp for kongressmedlemmene, ifølge en kopi som lekket til Politico sent tirsdag kveld.