Eritrea og Somalia gjenopptar diplomatisk kontakt

Nyheten kommer etter et tre dager langt besøk i Eritrea for Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed.

Da han bekreftet nyheten hjemme i Somalia, ba Mohamed om at FNs økonomiske sanksjoner mot Eritrea oppheves. Landet er ilagt en rekke sanksjoner fordi FN mener det støtter opprørsbevegelsen al-Shabaab, noe eritreiske myndigheter alltid har nektet for.

– Eritrea og Somalia vil sammen jobbe for å sikre fred i regionen, stabilitet og økonomisk vekst, sier Eritreas informasjonsminister Yemane Meskel.

Samtalene med Somalia kommer bare tre uker etter at Eritrea skrev under på en historisk fredsavtale med nabolandet Etiopia. Eritreas president Isaias Afwerki har også besøkt Etiopia for første gang på 22 år.