Tidligere rådgiver i Det hvite hus: Trump ville sverges inn med egen bok

Omarosa Manigault, tidligere deltager i «The Apprentice» og rådgiver i Det hvite hus, kommer i boken med en rekke avsløringer og påstander fra hennes periode i Trump-administrasjonen.

Blant annet anklager hun USAs president Donald Trump for å være en rasist. Det kommer frem i hennes nye memoarer, «Unhinged: An insider Account of the Trump White House», skriver The Guardian.

I boken beskriver hun også Trump som ukvalifisert og narsissistisk.

Ifølge Manigault, som først var deltager i «The Apprentice, deretter ansatt i Trump-organisasjonen og senere rådgiver i Det hvite hus, brukte presidenten n-ordet gjentatte ganger. Det skal ha vært under innspillingen av TV-programmet «The Apprentice», at Trump skal ha benyttet seg av flere nedsettende og rasistiske ord, ifølge Manigault.

– Gjentatte rasistiske uttalelser

Flere kritikere har satt spørsmålstegn ved kredibiliteten til Manigault. Enkelte har anklaget henne for å hevne seg på Trump-administrasjonen etter at hun ble sparket i desember i fjor.

Ifølge den tidligere rådgiveren skal hun selv ha sett og hørt Trump bruke rasistiske ord om Kellyanne Conways ektemann, som har aner fra Filippinene.

I boken skriver hun at Trump gjentatte ganger brukte n-ordet.

«Det var bare toppen av de forferdelige tingene jeg opplevde, spesielt i løpet av de siste to årene», skriver hun i boken, som The Guardian har fått en kopi av.

Evan Vucci / TT / NTB scanpix

– Ville sverges inn med «The art of the deal»

Det er vanlig, men ikke påkrevd, at amerikanske presidenter bruker en bibel når de blir tatt i ed som president. Ifølge Manigault ønsket Trump å bli sverget inn med sin egen bok, «The art of the deal», skriver The Guardian.

Ifølge den tidligere reality-deltageren skal Trump ha spurt henne om hva hun tenkte om å bytte ut bibelen med presidentens egen bok.

MARY SCHWALM / TT / NTB scanpix

Presidenten skal ha påpekt at boken var en bestselger:

«Det er den beste forretningsboken gjennom tidene. Det er slik jeg skal få gjennom så mange fantastiske avtaler for dette landet. Bare tenk deg hvor mange bøker jeg kommer til å selge», skriver Manigault.

Ifølge den tidligere rådgiveren skal hun ha bedt presidenten om å legge ideen fra seg og ikke nevne den for noen andre.

Carlo Allegri / REUTERS

Sier hun ble tilbudt penger for å holde kjeft

Da hun ble sparket i desember 2017 skal hun ha blitt tilbudt 15.000 dollar i måneden, rundt 130.000 norske kroner, for å ikke snakke med pressen, skriver The Washington Post.

Hun skal ha takket nei til tilbudet, skriver hun i boken.

Det skal ha vært presidentens svigerdatter, Lara Trump, som ringte Manigault og tilbydde henne en jobb og penger for å ikke snakke med pressen.

Ifølge Omarosa innebar avtalen at hun ikke kunne snakke om presidenten, Trump-familien, visepresidenten eller hans familie, eller komme med noen uttalelser som kunne skade presidenten».

Det hvite hus: Løgner og falske anklager

Det hvite hus' talsperson Sarah Huckabee Sanders sier i en uttalelse at boken er «full av løgner og falske anklager».

– Det er trist at en misfornøyd tidligere rådgiver forsøker å tjene penger på disse falske angrepene», sier Huckabee Sanders i uttalelsen.

The Washington Post skal ha fått tilgang til opptak av flere samtaler Manigault hadde i Det hvite hus, som stemmer overens med flere sitater i boken.

Boken blir beskrevet som en blanding mellom «uverifiserte anklager og livlige sitater» fra hennes periode i Trump-valgkampen og i Det hvite hus.