– Det som gjør meg trist og som jeg vil bære med meg i hjertet for alltid, er følelsen av å se personen ved siden av deg drukne og ikke kunne hjelpe han, sier Nikos Stavrinidis, som overlevde de massive skogbrannene i Hellas.

Stemmen hans brekker og gråten setter seg i halsen. Flere i følget hans døde på flukten fra de dødelige flammene.

Stavrinidis og kona hadde reist til sommerhuset for å forberede seg til datteren skulle komme hjem fra universitetet. Før han visste ordet av det var han omringet av flammene.

– Flammene kom utrolig raskt. Vinden var ubeskrivelig sterk. Jeg har aldri sett noe sånt i hele mitt liv, sier han til AP.

– Strømmen var kjempesterk og vi ble dratt vekk fra kysten. Vi klarte ikke lenger å se hvor vi var, sier Stavrinidis.

Han anslår at de var i vannet i over to timer før de ble plukket opp av en fiskebåt fra Egypt.

Minst 50 mennesker har så langt mistet livet, og mer enn 150 er skadet i de vanvittige skogbrannene som herjer Hellas.

Thanassis Stavrakis / TT NYHETSBYRÅN

Den første brannen brøt ut i en furuskog nær kystbyen Kineta, vest for Athen. Brannfly, helikoptre, flere titall kjøretøy og 600 brannmannskaper har deltatt i slukkingsarbeidet, og forsterkninger er sendt fra hele Hellas.

Den andre brannen brøt ut mandag ettermiddag i Penteli-området nordøst for Athen.

Greske myndigheter har bedt EU om å bistå i slukningsarbeidet og har etterlyst assistanse på land og i luften.

Flammene har laget så tykk røyk at flere av hovedveiene mellom Peloponnes og det greske fastlandet er blitt stengt. Lokale myndigheter har fått på plass busser for å hjelpe til med å evakuere folk.

En ordfører opplyser til Reuters at han har sett minst 100 boliger bli slukt av flammene, samt over 200 brennende biler.

Myndighetene i landet oppfordrer alle i området til å evakuere.

– Folk bør bare låse hjemmene sine og bare dra. Man tåler ikke så mye røyk over så lang tid. Dette er en ekstrem situasjon, sier Achilleas Tzouvaras, en lokal brannsjef.

Tidligere på dagen måtte kystvakten sende en patruljebåt for å redde folk som ble fanget på en strand av flammene. De måtte også evakuere en sommerleir for barn like ved brannen.