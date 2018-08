Minst 223 migranter reddet i Middelhavet lørdag

Spanias maritime redningssentral opplyser at de har hentet 180 mennesker opp fra vannet lørdag, mens landets sivilforsvar reddet 43 mennesker fra en fjerde båt.

Antall migranter som forsøker å ta seg fra Nord-Afrika til Spania over Middelhavet har steget kraftig siden Italias nye regjering stengte sine havner.

Mer enn 15.000 migranter er reddet fra spansk farvann siden slutten av mai, et gjennomsnitt på over 240 personer hver dag. Dermed er Spania nå den mest populære destinasjonen for båtmigrantene i Middelhavet.

Mer enn 1.500 personer har omkommet i sine forsøk på å komme seg til Europa i båt så langt i år. Ifølge spanske myndigheter har menneskesmuglerne den siste tiden begynt å bruke båter i enda dårligere stand enn tidligere.