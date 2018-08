To unge menn fra henholdsvis Syria og Irak ble mandag fremstilt for varetektsfengsling i forbindelse med at en 38 år gammel tysk mann ble stukket gjentatte ganger med kniv under en krangel tidlig søndag morgen. Han døde senere på sykehuset.

Søndag samlet rundt 800 mennesker seg for å demonstrere i byen, en protest som utviklet seg til et voldelig kaos der flere ropte skjellsord mot personer som så utenlandske ut. Enkelte kastet også flasker mot mennesker de antok var utenlandske.

Uroen førte etter hvert til sammenstøt mellom politiet og høyreekstreme demonstranter.

Statsminister Angela Merkels talsmann, Steffen Seibert, fordømte mandag de voldelige protestene.

– Vi vil ikke akseptere denne type mobb-lignende atferd, denne type jakt på mennesker med et annerledes utseende, en ulik bakgrunn, eller forsøket på å spre hat i gatene. Dette har ingen plass i våre byer, og jeg kan fastslå på vegne av regjeringen at vi sterkt fordømmer dette, sier Seibert.

Mandag har både den sterkt innvandringskritiske Pegida-bevegelsen og venstreorienterte aktivister varslet demonstrasjoner i Chemnitz, som ligger i delstaten Sachsen der Pegida i sin tid ble stiftet.